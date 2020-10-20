Врачей может не хватить: анестезиолог дал неутешительный прогноз по распространению Covid-19

Для борьбы с коронавирусом в Украине на данный момент задействованы 18 тысяч врачей / Reuters

Коронавирус в Украине заразил более 300 тысяч человек, и на сегодняшний день система здравоохранения справляется с оказанием помощи пациентам. Однако, если заболеваемость вырастет, в стране не хватит врачей.

Об этом сообщил президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров на брифинге 20 октября в Минздраве.

"На сегодняшний день мы справляемся с оказанием помощи пациентам. Но если вы, уважаемые сограждане, не будете соблюдать элементарные меры безопасности: использовать в людных местах маски и обрабатывать руки растворами антисептиков, количество заболевших будет расти. Мне страшно представить себе ситуацию, в которой мы можем оказаться", – сказал Дубров.

По его словам, критичным ежедневный прирост станет, если будет регистрироваться от 9 до 12 тысяч зараженных.

"Если количество заболеваний будет регистрироваться ежедневно 9-10-12 тысяч, если мы будем иметь положительную динамику по росту заболевших за день, то я боюсь, что мы не справимся не в плане материально-техническом, а в плане кадровом", – отметил анестезиолог.

Дубров подчеркнул, что кадровый ресурс не безграничный. По его словам, на данный момент для борьбы с коронавирусом в Украине задействованы 2 714 врачей-анестезиологов и более 15 тысяч врачей других специальностей.

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