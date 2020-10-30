Врачи доказали опасность COVID-19 для важного органа человека / УНИАН

Коллектив ученых-медиков из нескольких университетов США и Великобритании диагностировали серьезные проблемы со здоровьем мозга у пациентов, которые переболели китайским коронавирусом COVID-19.

Результаты исследования были опубликованы на специализированном портале Medrxiv. По данным ученых, основные проблемы проявлялись у людей в течение нескольких месяцев после болезни. Выяснилось, что коронавирус может вызывать долгосрочные нарушения когнитивных функций человека.

Исследователи провели анализ состояния мозга около 84 тысяч пациентов, которые перенесли COVID-19. Оказалось, что у многих людей в возрасте от 20 до 70 наблюдались серьезные нарушения когнитивных способностей.

В первую очередь их обнаружили у пациентов с тяжелыми симптомами болезни и тех, кому была нужна госпитализация. У таких людей наблюдали потерю памяти, неспособность концентрироваться в течение продолжительных периодов времени и синдром "неясной головы".

Кроме того, ученые сообщают, что такие когнитивные проблемы обычно равноценны старению мозга за десятилетний период и они в среднем снижают показатель IQ человека на 8,5 баллов.

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