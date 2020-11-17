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Врачи назвали необычные симптомы коронавируса

17 ноября 2020, 19:39

COVID-19 может проявляться совершенно по-разному у разных пациентов.

Названы странные симптомы коронавируса / УНИАН

Медики рассказали о новых симптомах коронавируса, которые могут появится не у всех пациентов. По мнению врачей, это связано с индивидуальными и генетическими особенностями организма.

Как отмечают врачи, к классическим симптомам COVID-19 относятся: высокая температура, потеря или изменение обоняния, непрерывный кашель, одышка и сильная усталость.

Необычные симптомы COVID-19:

  • Выпадение волос.
  • Проблемы с глазами.
  • Раздражения кишечника.
  • Повышенное беспокойство.
  • Проблемы с памятью.

По словам медиков, при попадании в организм инфекции, коронавирус также может вызвать отмирание участков кожи и головного мозга, что впоследствии приводит к инсульту. В особых случаях у пациентов временно парализует ноги или мышцы лица, пишет издание Express.

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По результатам проведенного исследования, у 6% пациентов из 375 обследованных было обнаружено отмирание тканей (некроз) на различных участках тела. По словам врачей, из-за недостатка кровоснабжения кожа сначала становится пятнистой, появляются красные и фиолетовые разводы, которые по форме напоминают кружево, а затем теряет способность к регенерации.

Как правило, такой симптом проявляется у пожилых пациентов, которые тяжело переносят заболевание.

Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине вновь введут максимально жесткий карантин, если суточное число зараженных коронавирусом пациентов достигнет 15 тысяч человек.
  • Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что его ведомство не знает точно, сколько украинцев выздоровели от коронавируса. По его словам, Минздрав не получает всех цифр относительно тех, кто преодолел коронавирус, поскольку многие люди переносят болезнь на самоизоляции.
  • Врач назвала основные осложнения после коронавируса. Медики рекомендуют людям, которые перенесли COVID-19, обязательно сделать прививку от гриппа спустя 2-3 недели после выздоровления.

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