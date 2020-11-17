Врачи назвали необычные симптомы коронавируса

Названы странные симптомы коронавируса / УНИАН

Медики рассказали о новых симптомах коронавируса, которые могут появится не у всех пациентов. По мнению врачей, это связано с индивидуальными и генетическими особенностями организма.

Как отмечают врачи, к классическим симптомам COVID-19 относятся: высокая температура, потеря или изменение обоняния, непрерывный кашель, одышка и сильная усталость.

Необычные симптомы COVID-19:

Выпадение волос.

Проблемы с глазами.

Раздражения кишечника.

Повышенное беспокойство.

Проблемы с памятью.

По словам медиков, при попадании в организм инфекции, коронавирус также может вызвать отмирание участков кожи и головного мозга, что впоследствии приводит к инсульту. В особых случаях у пациентов временно парализует ноги или мышцы лица, пишет издание Express.

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По результатам проведенного исследования, у 6% пациентов из 375 обследованных было обнаружено отмирание тканей (некроз) на различных участках тела. По словам врачей, из-за недостатка кровоснабжения кожа сначала становится пятнистой, появляются красные и фиолетовые разводы, которые по форме напоминают кружево, а затем теряет способность к регенерации.

Как правило, такой симптом проявляется у пожилых пациентов, которые тяжело переносят заболевание.

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