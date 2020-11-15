Врачи описали последствия для организма от COVID-19 / Reuters

Перенесенный китайский коронавирус COVID-19 отрицательно влияет на физическое и психическое здоровье людей. На восстановление организма после выздоровления требуется долгое время, за которое у людей возникают проблемы со здоровьем и работой.

Как сообщается в специализированном издании Annals of Internal Medicine, для того, чтобы определить последствия коронавируса, американские ученые провели исследование и опросили по телефону около пяти сотен пациентов через два месяца после выписки из больницы.

Выяснилось, что большинство пациентов после перенесенного коронавируса жаловались на проблемы с сердечно-сосудистой системой и легкими. Всего таких было 159 человек. Из них 92 заявляли, что такие проблемы возникли впервые, или произошло обострение.

У еще 65 людей надолго пропадал нюх и вкус после выздоровления от китайского коронавируса, а у 58 человек ухудшилась способность выполнять обыденные вещи

Также ученые сообщают, что приблизительно половина людей после выздоровления от коронавируса рассказали об ухудшении своего эмоционального состояния. Тридцати из них людям понадобилась помощь психологов.

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