Врачи описали самые редкие симптомы коронавируса / Фото Reuters

Китайский коронавирус COVID-19 может проявляться совершенно по-разному у разных людей. Как считают медики, это связано с индивидуальными и генетическими особенностями организмов.

Об этом сообщает британское издание Express. Как отмечают медики, к классическим симптомам COVID-19 относят: высокую температуру, потерю или ухудшение обоняния, непрерывный сухой кашель, одышка и сильная усталость.

Из нестандартных симптомов коронавируса врачи назвали такие:

Жжение кожи. Врачи периодически фиксируют жалобы пациентов на странное жжение кожи во время COVID-19. Люди говорят, что симптом схож с ударом электрического тока невысокого напряжения. Медики предполагают, что такой эффект может быть от активности антител, которые влияют на работу нервной системы.

Проблемы со зрением. Тяжелое течение коронавируса может вызвать покраснение глаз по причине увеличения кровеносных сосудов, опухание век, чрезмерную слезоточивость, выделения из глаз. Кроме того, иногда усиливаются светочувствительность и резкая реакция на яркий свет.

"Ковидные пальцы". У пациентов с коронавирусом появляется зуд, жжение и покраснение на пальцах, которое похоже на обморожение. Обычно поражение возникает на пальцах ног, но были зафиксированы случаи и на руках.

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