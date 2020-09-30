Врачи рассказали о новой опасности коронавируса

У переболевших Covid-19 наблюдаются проблемы с зубами.
У человека, который перенес коронавирус 2020, может ухудшится качество зубов – на них могут появится большие трещины.
Своими наблюдениями поделился дантист из Нью-Йорка Тодд Бертман, пишет MedicalXpress.
"В последнее время я видел много сломанных зубов, которые пришли в негодность после появления на них трещин – и таких было намного больше, чем обычно", – рассказал врач.
Профессор эндодонтии в Школе стоматологии Вашингтонского университета Авина Паранджпе подтвердила, что количество пациентов с трещинами в зубах в последние месяцы увеличилось на 30-35%.
Бертман и Паранджпе объяснили эту тенденцию повышением уровня стресса во время пандемии.
"Стресс является основной причиной увеличения процента трещин на зубах", – сказал Паранджпе.
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