Врачи рассказали о новой опасности коронавируса

Стоматологи предупредили о последствиях Covid-19 для зубов / Фото pixabay.com

У человека, который перенес коронавирус 2020, может ухудшится качество зубов – на них могут появится большие трещины.

Своими наблюдениями поделился дантист из Нью-Йорка Тодд Бертман, пишет MedicalXpress.

"В последнее время я видел много сломанных зубов, которые пришли в негодность после появления на них трещин – и таких было намного больше, чем обычно", – рассказал врач.

Профессор эндодонтии в Школе стоматологии Вашингтонского университета Авина Паранджпе подтвердила, что количество пациентов с трещинами в зубах в последние месяцы увеличилось на 30-35%.

Бертман и Паранджпе объяснили эту тенденцию повышением уровня стресса во время пандемии.

"Стресс является основной причиной увеличения процента трещин на зубах", – сказал Паранджпе.

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Напомним: