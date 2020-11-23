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Врачи растолковали, что нельзя делать перед тестом на коронавирус

23 ноября 2020, 08:39

В течение трех часов перед тестом человек не должен ни пить, ни курить, ни чистить зубы.

коронавирус
Врачи рассказали, что нельзя делать перед тестом на коронавирус / Фото Reuters

Коронавирус 2020 выявили в мире у более 58 миллионов человек, жертвами болезни стали 1,38 миллиона человек. При этом не всегда тесты на коронавирус показывают наличие вируса. Чтобы снизить риск ошибочного теста на коронавирусную инфекцию, нужно соблюдать определенные правила.

Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко в интервью РБК отметила, что перед тестированием не следует принимать пищу и полоскать рот антисептическим раствором.

"Если мы берем мазок из носа, не соблюдая определенные правила: неглубоко вводим в носовые ходы, или, например, пациент до этого высморкался или промыл нос, то проба будет неинформативной", — уточнила специалист.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова также подчеркнула, что к ложному результату теста могут привести и другие действия пациента.

"В течение трех часов человек не должен ни пить, ни курить, ни чистить зубы", — предупредила вирусолог.

Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский отметил, что на результатах тестов может сказаться качество подготовки самих проб.

Возможность получения 30 процентов тестов с ложноотрицательным результатом — "безобразно высокий результат", заключил он. При этом вирусолог подчеркнул, что вирусная РНК — хрупкая субстанция, которая быстро распадается под действием ряда ферментов.

"Ферменты, разрушающие РНК, есть у нас на руках, они везде вокруг нас, в бактериях их много. Любые загрязнения, совершенно невидимые глазу, поэтому надо избегать малейшего внесения примесей", — объяснил Аграновский и предупредил, что загрязнения могут попасть даже с грязного дозатора антисептика.

Тесты на коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 5 ноября главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что работодатель не имеет права требовать от работника отрицательный результат ПЦР-теста после того, как тот переболел COVID-19 и больничный лист закрыт.
  • 26 октября министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что его ведомство не знает точно, сколько украинцев выздоровели от коронавируса. По его словам, Минздрав не получает всех цифр относительно тех, кто преодолел коронавирус, поскольку многие люди переносят болезнь на самоизоляции.

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