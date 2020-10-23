Всё очень тяжело: Тимошенко получила новый удар от Covid-19

В семье политика новый случай коронавируса.
Людмила Телегина – мать лидера партии Батькивщина Юлии Тимошенко – заболела коронавирусом. Причем у женщины очень тяжелое состояние.
Матери знаменитого политика уже 83 года. Коронавирус у Телегины протекает очень тяжело, сообщают источники РБК-Украина.
Ранее и сама Тимошенко переболела коронавирусом.
Коронавирус у Тимошенко: что известно
- 23 августа стало известно, что Тимошенко заболела коронавирусом. Пресс-секретарь политика Марина Сорока уточнила, что состояние лидера Батькивщины врачи оценивают как тяжелое.
- 2 сентября Тимошенко сообщила, что пережила кризисное состояние. Политик добавила, что почти две недели борьбы с тяжелой болезнью повлияли на ощущение реальности.
- 11 сентября Тимошенко получила отрицательный тест на коронавирус. При этом у нее оставалось воспаление легких.
Автор: Диана Беловодская