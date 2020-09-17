Вспышка COVID-19 выходит из-под контроля: в ООН сделали тревожное заявление

От пандемии коронавирусной инфекции нет лекарства, утверждает Антониу Гутерриш.
Мировым государствам становится все сложнее контролировать вспышку COVID-19. Появление вакцины не решит проблему глобальной эпидемии в ближайшем будущем, поэтому в течение следующих 12 месяцев мир должен сделать прогрессивные шаги в направлении борьбы с коронавирусом.
Об этом заявил генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гуттериш, сообщает пресс-служба ООН.
"Вспышка по-прежнему выходит из-под контроля", - сказал он, акцентировав внимание на том, что число погибших от коронавируса может перейти отметку в 1 миллион человек.
По словам Гуттериша, сейчас нет лекарства от COVID-19, а появление вакцины ближайшем будущем не поспособствует скорейшему урегулированию ситуации. Поэтому мир должен максимально мобилизовать усилия для борьбы с коронавирусом.Читайте такжеВрач рассказала, как остановить вспышку COVID-19 в Украине
"Одна вакцина не может решить этот кризис, и уж точно не в ближайшем будущем. Нам необходимо значительно расширить новые и существующие инструменты, которые могут помочь в новых случаях и обеспечить жизненно важное лечение для подавления передачи и спасения жизней, особенно в течение следующих 12 месяцев", - добавил генсек ООН.
Напоследок Гутерриш подчеркнул, что люди должны подготовиться к прохождению процедуры вакцинации и не обращать внимания на так называемые "теории заговора", призывающие отказаться от прививок.Читайте такжеБудет ли новая вспышка COVID-19 в Украине: Ляшко рассказал, как избежать опасности
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