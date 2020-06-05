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Укрзализныця прекращает продажу билетов в один из городов после вспышки Covid-19

5 июня 2020, 22:26

Поезда не будут ездить в Славянск.

Поезд, УЗ
Поезд не будет останавливаться в Славянске / УНИАН

С 6 июня в кассах Укрзализныци временно будет прекращена продажа билетов в Славянск в связи с усилением карантинных мероприятий, поскольку в городе зафиксирована вспышка коронавируса.

Как сообщает пресс-служба УЗ, в городе также будет отменена остановка поезда.

"Укрзализныця с 6 июня временно отменяет остановку поездов дальнего и пригородного сообщения по станции Славянск и прекратит продажу билетов с назначением в этот город. Вынужденная мера продиктована решением региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что сейчас остановку на станции Славянск делают поезда дальнего следования № 1/2 Ивано-Франковск - Константиновка, № 712/711 Киев - Константиновка и № 126/125 Киев - Константиновка. Пассажирам предложат выйти на станции Краматорск или получить возврат средств.

Укрзализныця также информирует пассажиров о том, что пригородные поезда № 6018 Фенольная - Лиман, № 6225 Святогорск - Краматорск, № 6002 Славянск - Святогорск, № 6208Словьянськ - Курдюмовка, № 6231 Святогорск - Фенольная, № 6244 Фенольная - Близнецы, № 6251 Близнецы - Фенольная, № 6072 Фенольная - Славянск, № 6004 Константиновка - Лиман, № 6249 Лиман - Фенольная, № 6219 Лиман - Близнецы не будут делать остановки на станциях Шпичкине, Славянск, Им.Кожушко, Слав.курорт, Шидловская.

"В случае принятия в дальнейшем соответствующих решений указанной комиссии будет возобновлено остановку по станции Славянск и продажа билетов по назначению к этому населенному пункту", - добавили в госкомпании.

Напомним, 1 июня в ряде областей Украины Укрзализныця возобновила железнодорожное сообщение, однако контроль дистанции в поездах никто не осуществляет.

Как ранее сообщалось, из-за карантина Укрзализныця в очередной раз изменила правила поездок в поездах.

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