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В Украине перенесли вступительную кампанию

8 мая 2020, 18:34

Министерство образования и науки перенесло на месяц сроки вступительной кампании в Украине.

вно, зно
В Украине перенесли вступительную кампания / @zno.ukr.center

Украинская образовательная система быстро адаптировалась к изменениям, которые произошли после введения общенационального карантина из-за пандемии коронавируса. И вот уже два месяца обучение в Украине проходит дистанционно. В ход пошли группы в Viber, уроки в формате онлайн-конференций в Zoom, онлайн уроки по телевизору, Google docs, электронные дневники и электронная почта.

По информации, удаленные занятия продлятся до 31 мая, а до 1 июля учебный год будет завершен.

В то же время Министерство образования и науки перенесло на месяц сроки вступительной кампании в Украине.

Отмечается, что все даты с учетом прогнозов по развитию эпидемиологической ситуации были перенесены на август месяц.

"Так, для поступающих на основе полного общего среднего образования регистрация электронных кабинетов начнется 1 августа, прием заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам ВНО), и до 16 августа для поступающих, которые будут сдавать вступительные экзамены в заведении высшего образования. Творческие конкурсы и вступительные экзамены на места государственного заказа будут проводиться с 1 по 12 августа. Предоставление рекомендаций для зачисления на бюджет будет происходить не позднее 27 августа, а подача абитуриентами документов для зачисления - до вечера 31 августа", - сообщили в МОН.

Также изменения позволяют подавать на вакантные бюджетные места лицам, у которых один из родителей был полицейским и считается погибшим или без вести пропавшим лицом при исполнении им служебных обязанностей. Также право на поступление на бюджет имеют иностранцы и лица без гражданства по итогам ВНО.

Читайте такжеПрощай, школа: Минобразования озвучило даты завершения учебного годаНапомним, ранее сообщалось, табели с итоговыми оценками и свидетельства о получении базового среднего образования украинские школьники, которые сейчас учатся дистанционно, получат не позднее 15 июня.

"Мы также рекомендуем по возможности прислать копии по электронной почте. То есть выпускникам 9 классов вручить оригиналы, разработать график получения, чтобы они не шли вместе и не было массовых мероприятий по вручению. А ученикам, которые остаются в школе, мы рекомендуем не вручать оригиналы документов в июне, прислать им копии, а оригиналы вручить в сентябре ", - сообщили в МОН.

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