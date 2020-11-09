Вся карта стала "оранжевой" и "красной": в Украине обновили зоны карантина

Ни один населенный пункт не попал в "зеленую" или "желтую" зону.
С понедельника, 9 ноября, в Украине начало действовать новое карантинное зонирование. Самые строгие ограничения будут в так называемой красной зоне, к которой отнесли 199 административных единиц.
Отметим, что вся карта Украины стала "оранжевой" и "красной", "зеленых" и "желтых" зон не осталось.
"Красная" зона карантина
К "красному" уровню эпидемической опасности с 9 ноября отнесли 199 административных единиц из 23 областей.
За последнюю неделю к "красному" уровню эпидемической опасности добавились два областных центра – города Краматорск и Запорожье.
В общем, "красный список" областных центов выглядит так:
- Житомир
- Ивано-Франковск
- Черновцы
- Ривне
- Хмельницкий
- Чернигов
- Харьков
- Краматорск
- Ужгород
- Запорожье
- Николаев
- Полтава
- Сумы.
Полный список "красной" зоны каранитина
- город Казатин и Тывровский район Винницкой области;
- города Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Иваничивский, Киверцовский, Любашевский, Маневицкий и Терейской районы Волынской области;
- Царичанский район Днепропетровской области;города Угледар, Краматорск, Новогродовка, Славянск и Славянский район Донецкой области;
- города Житомир, Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынский, Андрушевский, Барановский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Малинский, Народицкий, Новоград-Волынский, Овручский, Олевский, Попильнянский, Пулинского, Радомышльский, Романовский, Ружинский, Хорошевский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
- города Ужгород, Берегово и Чоп, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;
- города Запорожье и Мелитополь, Новониколаевский, Ореховский, Пологовский и Черниговский районы Запорожской области;
- Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш и Коломыя, Галицкий, Городенковский, Косовский, Тысменицкий и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
- города Васильков, Обухов, Переяслав и Фастов, Барышевский, Кагарлыкский, Мироновский и Обуховский районы Киевской области;Марковский район Луганской области;
- Николаевский, Самборский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;
- город Николаев Николаевской области;
- города Измаил и Черноморск, Арцизский, Балтский, Березовский, Лиманский, Подольский, Савранский и Сиротский районы Одесской области;
- города Полтава, Гадяч, Верхние Плавные, Кременчуг, Лубны и Миргород, г, Гадячский, Глобинский, Гребенковский, Диканский, Зеньковский, Карловский, Кобеляцкий, Козельщинский, Котелевский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Машевский, Миргородский, Решетиловский, Оржицкий, Пирятинский, Полтавский, Решетиловский, Семеновский, Хорольский, Чорнухинський, Чутовский и Шишацкий районы Полтавской области;
- города Ровно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский, Ровенский и Сарненский районы Ровенской области;
- города Сумы, Ромны и Сумской район Сумской области;
- города Бережаны, Кременец и Чертков, Гусятинский, Залещицкий, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский и Шумский районы Тернопольской области;
- города Харьков, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Зачепиловский, Золочевский, Коломакский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;
- Великоалександровский район Херсонской области;
- города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута, Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Волочисский, Городецкий, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский, Хмельницкий и Ярмолинский районы Хмельницкой области;города Ватутино, Золотоноша, Канев и Смела, Маньковский и Тальновский районы Черкасской области;
- города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;
- города Чернигов и Нежин, Варвинский и Куликовский районы Черниговской области.
"Оранжевая" зона в Украине
"Оранжевый" уровень эпидемической опасности объявлен в 11 областных центрах:
- Винница
- Луцк
- Тернополь
- Львов
- Днепр
- Кропивницкий
- Северодонецк
- Одесса
- Херсон
- Черкассы
- Киев.
Новые эпидемические уровне устанавливаются на 14 дней с 9 ноября.
Читайте такжеБольных с коронавирусом будут выписывать из больниц: Степанов назвал причину
Коронавирус и карантин в Украине - последние новости:
- По состоянию на утро воскресенья, 8 ноября, в Украине официально зарегистрировали 460 331 случай заражения коронавирусом. За сутки в Украине официально зарегистрировали +9397 новых случаев COVID-19 - в том числе заболели 315 детей и 326 медработников.
- Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о введении в Украине так называемой черной зоны карантина.
- Глава Минздрава Максим Степанов спрогнозировал, что в Украине до 1 декабря количество найденных новых инфицированных коронавирусом COVID-19 в сутки может быть 15-20 тысяч.