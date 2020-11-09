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Вся карта стала "оранжевой" и "красной": в Украине обновили зоны карантина

9 ноября 2020, 08:05

Ни один населенный пункт не попал в "зеленую" или "желтую" зону.

коронавирус, карантин
Киев остался в "оранжевой" зоне карантина / Фото Reuters

С понедельника, 9 ноября, в Украине начало действовать новое карантинное зонирование. Самые строгие ограничения будут в так называемой красной зоне, к которой отнесли 199 административных единиц.

Отметим, что вся карта Украины стала "оранжевой" и "красной", "зеленых" и "желтых" зон не осталось.

"Красная" зона карантина

К "красному" уровню эпидемической опасности с 9 ноября отнесли 199 административных единиц из 23 областей.

За последнюю неделю к "красному" уровню эпидемической опасности добавились два областных центра – города Краматорск и Запорожье.

В общем, "красный список" областных центов выглядит так:

  • Житомир
  • Ивано-Франковск
  • Черновцы
  • Ривне
  • Хмельницкий
  • Чернигов
  • Харьков
  • Краматорск
  • Ужгород
  • Запорожье
  • Николаев
  • Полтава
  • Сумы.

Полный список "красной" зоны каранитина

  • город Казатин и Тывровский район Винницкой области;
  • города Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Иваничивский, Киверцовский, Любашевский, Маневицкий и Терейской районы Волынской области;
  • Царичанский район Днепропетровской области;города Угледар, Краматорск, Новогродовка, Славянск и Славянский район Донецкой области;
  • города Житомир, Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынский, Андрушевский, Барановский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Малинский, Народицкий, Новоград-Волынский, Овручский, Олевский, Попильнянский, Пулинского, Радомышльский, Романовский, Ружинский, Хорошевский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
  • города Ужгород, Берегово и Чоп, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;
  • города Запорожье и Мелитополь, Новониколаевский, Ореховский, Пологовский и Черниговский районы Запорожской области;
  • Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш и Коломыя, Галицкий, Городенковский, Косовский, Тысменицкий и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
  • города Васильков, Обухов, Переяслав и Фастов, Барышевский, Кагарлыкский, Мироновский и Обуховский районы Киевской области;Марковский район Луганской области;
  • Николаевский, Самборский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;
  • город Николаев Николаевской области;
  • города Измаил и Черноморск, Арцизский, Балтский, Березовский, Лиманский, Подольский, Савранский и Сиротский районы Одесской области;
  • города Полтава, Гадяч, Верхние Плавные, Кременчуг, Лубны и Миргород, г, Гадячский, Глобинский, Гребенковский, Диканский, Зеньковский, Карловский, Кобеляцкий, Козельщинский, Котелевский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Машевский, Миргородский, Решетиловский, Оржицкий, Пирятинский, Полтавский, Решетиловский, Семеновский, Хорольский, Чорнухинський, Чутовский и Шишацкий районы Полтавской области;
  • города Ровно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский, Ровенский и Сарненский районы Ровенской области;
  • города Сумы, Ромны и Сумской район Сумской области;
  • города Бережаны, Кременец и Чертков, Гусятинский, Залещицкий, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский и Шумский районы Тернопольской области;
  • города Харьков, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Зачепиловский, Золочевский, Коломакский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;
  • Великоалександровский район Херсонской области;
  • города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута, Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Волочисский, Городецкий, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский, Хмельницкий и Ярмолинский районы Хмельницкой области;города Ватутино, Золотоноша, Канев и Смела, Маньковский и Тальновский районы Черкасской области;
  • города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;
  • города Чернигов и Нежин, Варвинский и Куликовский районы Черниговской области.
"Зеленых" и "желтых" зонна карте Украины не осталось / Фото t.me/nemchinovoleh

"Оранжевая" зона в Украине

"Оранжевый" уровень эпидемической опасности объявлен в 11 областных центрах:

  • Винница
  • Луцк
  • Тернополь
  • Львов
  • Днепр
  • Кропивницкий
  • Северодонецк
  • Одесса
  • Херсон
  • Черкассы
  • Киев.
Список запретов в зонах карантина по цветам / Фото Коронавирус. инфо

Новые эпидемические уровне устанавливаются на 14 дней с 9 ноября.

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Коронавирус и карантин в Украине - последние новости:

  • По состоянию на утро воскресенья, 8 ноября, в Украине официально зарегистрировали 460 331 случай заражения коронавирусом. За сутки в Украине официально зарегистрировали +9397 новых случаев COVID-19 - в том числе заболели 315 детей и 326 медработников.
  • Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о введении в Украине так называемой черной зоны карантина.
  • Глава Минздрава Максим Степанов спрогнозировал, что в Украине до 1 декабря количество найденных новых инфицированных коронавирусом COVID-19 в сутки может быть 15-20 тысяч.

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