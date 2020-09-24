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Вторая волна Covid-19 в Европе - ученые дали тревожный прогноз

24 сентября 2020, 15:57

В Европе исследователи закончили разработку специальной прогностической модели по поводу второй волны коронавируса.

коронавирус
коронавирус / Reuters

Европейские ученые создали модель, с помощью которой можно предсказывать динамику второй волны эпидемии китайского коронавируса в странах Европы.

Результаты соответствующего исследования были опубликованы в специализированном издании Scientific Report.

Разработку модели второй волны коронавируса в Европе осуществили специалисты из Франции, Италии и Дании ‒ во главе с известным математиком Джакомо Каччапалья из Университета Клода Бернара (Лион, Франция).

Как отмечают исследователи, в десяти странах Европы вторая волна коронавируса уже стартовала. В Бельгии, Боснии, Хорватии, Чехии, Греции, Нидерландах, Сербии, Словакии, Словении и Испании уже зафиксировали регулярный рост больных с Covid-19. По данным модели, вторая волна началась в июле 2020 года и будет продолжаться до января 2021 года. Причем ученые ожидают, что количество инфицированных будет намного больше, чем во время первой волны китайского коронавируса.

Во Франции и Норвегии пик заболеваемости ожидается в конце сентября, в Италии – в середине октября, в Финляндии – в конце октября, в Великобритании – в начале ноября, в вот в Швеции – в январе 2021 года. В Хорватии пик был спрогнозирован на начало августа, однако рост больных с Covid-19 начался только в сентябре.

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Вторая волна коронавируса – что было ранее:

  • Помощник главы Всемирной организации здравоохранения Раньери Гуэрра заявил ‒ страны мира могут избежать нашествия второй волны коронавирусной инфекции Covid-19, поскольку доктора и медицинские работники уже имеют в своем распоряжении достаточно знаний и инструментов для борьбы с китайской вирусной угрозой.
  • Заслуженный врач и профессор Ольга Голубовская заявили ‒ китайский коронавирус оказался более устойчивым к ультрафиолетовым лучам, поэтому новая вспышка заболеваемости скорее всего произойдет осенью, параллельно с сезонной эпидемией гриппа.

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