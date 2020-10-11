Вторая волна Covid-19 в Украине еще даже не начиналась - врач

На самом деле инфицированных коронавирусом украинцев намного больше / Фото Reuters

В Украине наблюдается стабильный рост первой волны коронавируса, а вторая волна Covid-19 еще не начиналась.

Об этом заявила врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк, передает Украина 24.

"Мы пока не говорим о второй волне, мы наблюдаем очень стабильный рост первой волны. В связи с первым карантином, которого мы придерживались весной, мы растянули это во времени. На сегодняшний день это первая волна, и сейчас стремительный рост заболеваемости", - рассказала врач.

По ее словам, вторая волна коронавируса – это просто второй подъем заболеваемости, то есть нужно, чтобы сначала было снижение заболеваемости, а потом снова рост.

"На сегодняшний день это немного некорректно звучит, потому что мы не видели серьезного спада. Мы просто видим постепенное нарастание", - добавила Сояк.

Врач также отметила, что украинские больницы перегружены. По ее словам, рост заболеваемости связан с наступлением осеннего периода – "мы все в закрытых помещениях, еще больше рисков передать капельную инфекцию".

Также Сояк отметила, что количество больных Сovid-19 в Украине превышает официальную статистику.

"На самом деле, заболевших, скорее всего, больше, и это обоснованное предположение. Ни одна страна не имеет возможности тестировать всех людей. Мы должны выбирать группы тех, кого мы тестируем, глядя на свои ресурсы", - резюмировала врач.

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