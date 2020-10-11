Вторая волна Covid-19 в Украине еще даже не начиналась - врач

Официальная статистика не отражает реального количества заболевших коронавирусом.
В Украине наблюдается стабильный рост первой волны коронавируса, а вторая волна Covid-19 еще не начиналась.
Об этом заявила врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк, передает Украина 24.
"Мы пока не говорим о второй волне, мы наблюдаем очень стабильный рост первой волны. В связи с первым карантином, которого мы придерживались весной, мы растянули это во времени. На сегодняшний день это первая волна, и сейчас стремительный рост заболеваемости", - рассказала врач.
По ее словам, вторая волна коронавируса – это просто второй подъем заболеваемости, то есть нужно, чтобы сначала было снижение заболеваемости, а потом снова рост.
"На сегодняшний день это немного некорректно звучит, потому что мы не видели серьезного спада. Мы просто видим постепенное нарастание", - добавила Сояк.
Врач также отметила, что украинские больницы перегружены. По ее словам, рост заболеваемости связан с наступлением осеннего периода – "мы все в закрытых помещениях, еще больше рисков передать капельную инфекцию".
Также Сояк отметила, что количество больных Сovid-19 в Украине превышает официальную статистику.
"На самом деле, заболевших, скорее всего, больше, и это обоснованное предположение. Ни одна страна не имеет возможности тестировать всех людей. Мы должны выбирать группы тех, кого мы тестируем, глядя на свои ресурсы", - резюмировала врач.
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Коронавирус в Украине - что было ранее:
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что в Украине пока что не было волны коронавируса, в отличие от Франции или Германии. По его словам, волна коронавируса - это когда есть пиковая загрузка до 10 тысяч и более случаев, затем падение до единичных случаев, а затем вновь рост на десятки тысяч в день.
- По состоянию на утро субботы, 10 октября, в Украине официально зарегистрировали 256 266 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в Украине поставили +5728 новых диагнозов Covid-19.
- По состоянию на утро субботы, 10 октября, в Киеве зарегистрировали 26 995 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки в столице Украины поставили +532 новых диагноза Covid-9.
- Врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что Украину ждет достаточно серьезное увеличение числа больных коронавирусом. По его словам, в ноябре месяце заболеваемость составит не менее 10-12 тысяч человек ежедневно.
- Вакцина от коронавируса будет доступна в Украине во второй половине 2021 года. Об этом заявил руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт. По его словам, в первую очередь вакцину должны получить медработники, люди преклонного возраста, люди с хроническими заболеваниями.