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Вторая волна коронавируса: врач объяснил, готова ли Украина

1 ноября 2020, 00:55

Украина не контролировала и не контролирует ситуацию с COVID-19, считает Андрей Пеньков.

коронавирус
В стране до сих пор есть проблема с получением результатов тестов на коронавирус / УНИАН

Врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Андрей Пеньков считает, что в Украине пока что не было второй волны коронавируса.

Об этом медик рассказал в интервью ТСН.

"Вторая волна — это когда была пандемия, приняли меры и в них плато сошло на нет. Затем они расслабились и было поднятие. В Украине вы где видели провал? Украина все время медленно, но уверенно шла по экспоненте", - рассказал он.

Оценивая ситуацию с коронавирусом в Украине, Пеньков отметил, что вопрос не во второй волне COVID-19, а в том контролируется ли заболеваемость, или нет.

"Мы ее не контролировали и не контролируем. Мы сейчас открываем больничные койки. Но гораздо дешевле, чтобы люди не попадали в больницы, а если и попадали, то получали вовремя все обследования и лечения", - считает врач.

По его словам, в Украине до сих пор есть проблема с получением результатов тестов на коронавирус.

"Не секрет, чтобы получить результаты анализа, два дня надо ждать. Человек поступает в больницу на 9-й день болезни, а результат анализов через 2 дня. Мы не можем до сих пор решить ургентность анализов и исследований. Есть много медицинских вопросов и нужен организационный момент", - отметил медик.

"Я не вижу активности профессиональной ассоциации, сообщества медиков, чтобы они взяли ситуацию под свой контроль, а не политики управляли этими вещами. Но поскольку 30 лет врачей у нас унижали, это не позволяет во главу угла поставить медицинские вопросы. У нас все политика", - резюмировал Пеньков.

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