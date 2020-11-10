Второй этап реагирования на COVID-19: в Минздраве объяснили, кого разрешено госпитализировать и оперировать

В больницы будут доставлять больных, состояние которых определено критериям Постановления Кабмина №641.
В Украине вводят второй этап реагирования на эпидемию COVID-19. С понедельника все плановые операции и плановые госпитализации запрещены, однако будет и ряд исключений.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В Украине будут проводить госпитализации только ургентных больных. В частности, в больницы будут доставлять больных, состояние которых определено критериям Постановления Кабмина №641 Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2.
Кроме того, в больницах запрещено проведение плановых мероприятий по госпитализации, кроме:
- оказания медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;
- оказания медпомощи беременным, роженицам, новорожденным;
- оказания медпомощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями;
- оказания паллиативной медпомощи в стационарных условиях;
- оказание плановой медпомощи учреждениями здравоохранения национального уровня, предоставляющих высокоспециализированную помощь, при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;
- проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их переноса (отсрочка) существует значительный риск для жизни или здоровья людей.
Коронавирус в Украине – последние новости:
- По состоянию на вторник, 10 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 479 197 человек. За сутки поставили +10 179 новых диагнозов.
- Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 8 756 человек. За сутки умер еще +191 пациент.
- Выздоровели с начала эпидемии 214 657 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа +5514 украинцев.
- Киев лидирует в Украине по числу новых случаев коронавируса за сутки. За минувшие 24 часа в столице поставили + 747 новых диагнозов COVID-19. Общее число зараженных по состоянию на утро 10 ноября – 45 667 человек.
Автор: Анна Багрий