Второй этап реагирования на COVID-19: в Минздраве объяснили, кого разрешено госпитализировать и оперировать

В Украине будут проводить госпитализации только ургентных больных / УНИАН

В Украине вводят второй этап реагирования на эпидемию COVID-19. С понедельника все плановые операции и плановые госпитализации запрещены, однако будет и ряд исключений.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В Украине будут проводить госпитализации только ургентных больных. В частности, в больницы будут доставлять больных, состояние которых определено критериям Постановления Кабмина №641 Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2.

Кроме того, в больницах запрещено проведение плановых мероприятий по госпитализации, кроме:

оказания медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;

оказания медпомощи беременным, роженицам, новорожденным;

оказания медпомощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями;

оказания паллиативной медпомощи в стационарных условиях;

оказание плановой медпомощи учреждениями здравоохранения национального уровня, предоставляющих высокоспециализированную помощь, при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;

проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их переноса (отсрочка) существует значительный риск для жизни или здоровья людей.

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