Выбора нет: генсек ООН сделал тревожное заявление о пандемии Covid-19

Коронавирус во всем мире заразил более 32 млн человек / Фото pixabay.com

Человечество провалило испытание пандемией коронавируса Covid-19. Среди причин этого - недостаток глобальной подготовленности, взаимодействия, единства и солидарности стран.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, выступая на заседании Совета безопасности по коронавирусу на полях недели высокого уровня Генассамблеи, передает УНИАН.

По его словам, коронавирус вышел из-под контроля.

"Пандемия - это явно испытание для международного сотрудничества, которое мы провалили. Вирус уже убил почти миллион человек по всему миру, поразил более 30 млн, он вышел из-под контроля. Это следствие недостатка глобальной подготовленности, взаимодействия, единства и солидарности", - считает генсек ООН.

Гуттериш призвал мир к единению и сотрудничеству.

"Коронавирус черной тенью лег на весь наш мир. Но он также стал предупреждением, которое должно побудить нас к действиям. У нас нет выбора… Либо мы объединимся в рамках глобальных институтов, которые соответствуют своему назначению, либо мы будем раздавлены раздорами и хаосом", - резюмировал он.

Коронавирус в мире - статистика 24 сентября

По состоянию на 25 сентября коронавирус во всем мире заразил 32 141 082 человека.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки заразились +361 549 человек.

Жертвами болезни стали 981 808 пациентов (+6 708 за сутки).

Коронавирус в мире - статистика 25 сентября / gisanddata.maps.arcgis.com

Напомним: