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Выборы президента Беларуси пройдут без России: в Москве обвинили Минск в угрозах здоровью

5 августа 2020, 17:09

Наблюдателей из России на выборах президента не будет.

Беларусь,флаг
В Беларуси россиян на выборах президента не ждут / Скриншот видео с youtube.com

Центральная избирательная комиссия России не получила от Минска приглашения принять участие в президентском избирательном процессе Беларуси. Российских представителей, в том числе и наблюдателей, на белорусских выборах не будет. Также в ЦИК РФ опасаются сложной ситуации с распространением COVID-19 на территории Беларуси.

Об этом заявила глава ЦИК России Элла Памфилова, сообщает ТАСС.

По ее словам, российский Центризбирком на выборы в Беларусь не пригласили. Наблюдателей от Москвы не будет – приглашение от Минска россияне получили с большим опозданием, что делает их участие в процессе невозможным.

Кроме того, уверяет Памфилова, еще одной причиной отсутствия представителей ЦИК в Беларуси является эпидемия коронавирусной инфекции в Беларуси – россияне боятся заразиться вирусом.Читайте такжеПутин в августе предпримет попытку аннексии Беларуси: СМИ объяснили причину

"Я, как руководитель Центральной избирательной комиссии России, не имею права ставить под угрозу здоровье и личную безопасность своих коллег", - подчеркнула она.

Выборы президента Беларуси состоятся в воскресенье, 9 августа.

Напомним, на территории РБ не были введены противоэпидемиологические мероприятия, направленные на противодействие COVID-19. Президент страны Александр Лукашенко ранее заявлял, что государству удалось преодолеть коронавирусную эпидемию.

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