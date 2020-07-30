Трамп объяснил, почему он призывает перенести выборы президента США

Трамп считает, что выборы президента США в 2020 году могут стать самыми "позорными" в истории / GettyImages

Выборы президента США нужно перенести из-за пандемии коронавирусной инфекции. Выборы, в ходе которых будет работать механизм всеобщего голосования, запомнятся всем как самый неточный и мошеннический избирательный процесс в истории.

Об этом он рассказал в своем аккаунте в микроблоге Twitter.

По его словам, выборы нужно отложить до тех пор, пока избиратели не получат право сделать свой выбор в спокойной и безопасной обстановке. Голосование по почте, напротив, провоцирует огромное множество нарушений.

"При общем голосовании по почте (не голосование по открепительному удостоверению, что есть хорошо) в 2020 году будут самые неточные и мошеннические выборы в истории. Это будет огромное бесчестье для США. (Может), отложить выборы до тех пор, пока люди не смогут голосовать как следует, спокойно и безопасно?" – написал Трамп.Читайте такжеСговор с Россией: как демократы будут уничтожать Трампа перед выборами

Также он подчеркнул, что такой избирательный процесс игнорирует точность подсчета голосов и делает возможным вмешательство в них со стороны иностранных государств.

Напомним, выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020 года.

Тем временем американский репер Канье Уэст зарегистрировался на американские выборы в качестве кандидата в президенты.