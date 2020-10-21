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Выборы в условиях эпидемии Сovid-19: кого не пустят на избирательный участок

21 октября 2020, 11:31

Максим Степанов озвучил правила Сovid-безопасности на выборах-2020.

выборы
Избирателей с признаками ОРЗ и температурой выше 37,2 градуса не будут пускать на участки / УНИАН

Местные выборы 2020, которые назначены на воскресенье, 25 октября, пройдут в условиях эпидемии коронавируса в Украине. В связи в Минздраве озвучили ряд правил безопасности на избирательных участках.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 20 октября.

Кого не пустят на избирательный участок

Перед началом работы участков председатель окружной комиссии должен определить ответственное лицо, которое будет перед входом в помещение проводить опрос граждан об их самочувствии – опрашивать будут не только избирателей, но и членов комиссии.

Любой человек с признаками респираторной болезни или повышенной температурой (более чем 37,2) должен покинуть помещение и обратиться к врачу за медицинской помощью.

Правила Сovid-безопасности на выборах

  • Ограничиваются массовые мероприятия в закрытых помещениях. В частности, посещение учебных заведений, на территории которых расположены избирательные участки.
  • На входе в помещение избирательной комиссии для голосования обязательно должны быть оборудованы места со спиртсодержащими средствами для дезинфекции рук.
  • На избирательном участке должны быть размещены информационные материалы о противоэпидемических мероприятиях.
  • Возле входа в помещение для голосования наносится разметка, указывающая необходимость соблюдения физической дистанции не меньше чем 1-1,5 метра.
  • По возможности должен быть обеспечен отдельный вход и выход из помещения для голосования, чтобы развести людей.
  • Количество людей у одного стола, где выдаются избирательные бюллетени, должно быть ограничено – не более трех человек.
  • Все места и поверхности в помещении для голосования должны подлежать дезинфекции.

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Коронавирус в Украине - последние новости:

  • Коронавирус в Украине заразил за сутки еще +6 719 человек, установив таким образом суточный антирекорд. По состоянию на среду, 21 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило 315 826 человек.
  • Жертвами коронавируса по состоянию на среду стали 5 927 человек. За сутки умер 141 пациент – это новый смертельный антирекорд Covid-19 в Украине.
  • За минувшие 24 часа в Киеве обнаружены +559 новых случаев заражения Covid-19. В целом, в столице зафиксировали уже 31 869 пациентов с диагнозом коронавирус.
  • В течение суток +23 человека стали жертвами болезни – это новый антирекорд по Киеву. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 627 киевлян.
  • Власти Украины рассматривают пять сценариев возможного усиления карантина в Украине до конца года. При этом решение о локдауне пока что не обсуждается.

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