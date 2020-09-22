"Выпустил чуму": Трамп публично "выпорол" Китай

Дональд Трамп заявил, что Китай выпустил коронавирус / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай выпустил "чуму" – коронавирус Covid-19, и должен быть привлечен к ответственности.

Китайское правительство распространяло неверные сведения относительно коронавируса, рассказал глава Штатов в обращении, адресованном Генеральной Ассамблее ООН, которое опубликовано в YouTube-канале Организации Объединенных Наций.

По словам американского лидера, власти Китая закрыли границы внутри своего государства, но разрешали гражданам отправляться во все уголки мира, заражая его коронавирусом.

"Вновь мы участвуем в великой глобальной битве, мы ведем сражение с невидимым врагом – китайским вирусом. Мы должны привлечь к ответу страну, которая выпустила эту чуму – Китай...", – заявил Трамп.

Президент добавил, что сначала правительство Китая и ООН – которую, по сути, и контролирует Пекин – ошибочно утверждали, что коронавирус не передается от одного человека к другому.

Читайте такжеГлава разведки США считает Китай опаснее России"Потом они так же ошибочно говорили, что вирус не передается от бессимптомных носителей…", – сказал глава США.