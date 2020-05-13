Вырвался "на волю": больной COVID-19 украинец рискнул выйти на работу и спровоцировал резонанс

Заболевший COVID-19 житель Хмельницкой области не справился с самоизоляцией / Фото pixabay.com

Житель города Староконстантинов, у которого ранее диагностировали коронавирус, находился на самоизоляции. Несмотря на высокую температуру и зная о своем диагнозе, он неожиданно решил отправиться потрудиться, после чего предприятие временно приостановило работу. Об этом рассказал мэр Староконстантинова Николай Мельничук.

По словам городского головы, мужчина нарушил карантинные меры и подверг серьезному риску коллег.

"У мужчины был выявлен коронавирус. Мужчина несознательно (или сознательно) нарушил карантин. Имея температуру, пребывая на больничном, пошел на производство. Подверг риску своих коллег на предприятии", - отметил Мельничук, при этом добавив, что супруга вышедшего на работу украинца находится в инфекционном отделении в Хмельницком и пребывает в тяжелом состоянии.

Работу предприятия, где работает нарушитель противоэпидемиологических мероприятий, приостановили – помещения компании продизенфицировали, а сотрудников производства отправили соблюдать режим самоизоляции. В данный момент проверяются сотрудники, которые могли контактировать с заболевшим.

Напомним, по состоянию на 13 мая в Украине зафиксировано 16 425 случаев заражения китайской коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки количество заболевших увеличилось на 402 человека.