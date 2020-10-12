Выселение студентов из общежитий на период дистанционки: в МОН уточнили позицию

В МОН уточнили позицию по поводу выселения студентов из общежитий / УНИАН

На время дистанционного обучения в Украине студентов высших учебных заведений не будут принудительно выселять из общежитий, заявил исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет.

Об этом Шкарлет сообщил в своем Telegram утром в понедельник, 12 октября.

По его словам, общежития являются одним из мест потенциальной опасности распространения коронавируса.

"Уверяю, что никто не будет принудительно выселять вас из общежитий (и я обязательно буду отмечать по этой позиции на заседаниях комиссии ТЭБ и ЧС и правительства). Хотя именно общежития сегодня является одним из мест потенциальной опасности распространения коронавируса", - сказал Шкарлет.

В МОН понимают, что многим студентам важно сохранить рабочие места. Также некоторые студенты проживают в "красной" карантинной зоне, отметил Шкарлет.

"В официальном документе МОН лишь рекомендация по отъезду из общежитий домой (кроме детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, студентов из временно оккупированных территорий, "красных" карантинных зон и других) с обязательством администраций ЗВО по сохранению места проживания студента в общежитии и с обязательным пересчетом уплаченных за общежитие средств (в случае выезда из общежития с 15.10.20 до 15.11.20)", – уточнил Шкарлет.

Министр попросил студентов отнестись к рекомендациям не эмоционально, а с учетом реалий сегодняшней опасности распространения пандемии.

Он отметил, что эти меры являются исключительно превентивными, для снижения рисков заболеваемости, с учетом того факта, что в общежитиях физически невозможно соблюдать требования дистанцирования в общих комнатах, местах общего пользования: кухнях, душевых комнатах и т.д.

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