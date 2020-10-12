Выселение студентов из общежитий на период дистанционки: в МОН уточнили позицию

В официальном документе МОН лишь рекомендация по отъезду из общежитий домой, отметил Шкарлет.
На время дистанционного обучения в Украине студентов высших учебных заведений не будут принудительно выселять из общежитий, заявил исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет.
Об этом Шкарлет сообщил в своем Telegram утром в понедельник, 12 октября.
По его словам, общежития являются одним из мест потенциальной опасности распространения коронавируса.
"Уверяю, что никто не будет принудительно выселять вас из общежитий (и я обязательно буду отмечать по этой позиции на заседаниях комиссии ТЭБ и ЧС и правительства). Хотя именно общежития сегодня является одним из мест потенциальной опасности распространения коронавируса", - сказал Шкарлет.
В МОН понимают, что многим студентам важно сохранить рабочие места. Также некоторые студенты проживают в "красной" карантинной зоне, отметил Шкарлет.
"В официальном документе МОН лишь рекомендация по отъезду из общежитий домой (кроме детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, студентов из временно оккупированных территорий, "красных" карантинных зон и других) с обязательством администраций ЗВО по сохранению места проживания студента в общежитии и с обязательным пересчетом уплаченных за общежитие средств (в случае выезда из общежития с 15.10.20 до 15.11.20)", – уточнил Шкарлет.
Министр попросил студентов отнестись к рекомендациям не эмоционально, а с учетом реалий сегодняшней опасности распространения пандемии.
Он отметил, что эти меры являются исключительно превентивными, для снижения рисков заболеваемости, с учетом того факта, что в общежитиях физически невозможно соблюдать требования дистанцирования в общих комнатах, местах общего пользования: кухнях, душевых комнатах и т.д.
Карантин в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 11 октября по результатам совещания у президента Владимира Зеленского был разработан комплекс мер для борьбы с распространением эпидемии коронавируса в Украине. Принятые меры предусматривают закрытие ночных клубов в "красной" и "оранжевой" зонах, новые штрафы за нарушения масочного режима и возможное развертывание госпиталей на спортивных аренах.
- 11 октября в.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет сообщил подробности о досрочных каникулах в Украине из-за вспышки коронавируса. По словам Шкарлета, каникулы в школах продлятся с 15 до 30 октября, включительно.
- По состоянию на 11 октября в Украине официально зарегистрировали 261 034 случая заражения коронавирусом, за сутки поставили +4768 новых диагнозов Covid-19.
- 9 октября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что коронавирус в Киеве, Харькове и Сумах бьет рекорды, поэтому местные власти должны самостоятельно усилить карантин.