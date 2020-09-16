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"Высокий риск": вирусолог предупредила, где можно подцепить коронавирус

16 сентября 2020, 13:45

Covid-19, в частности, можно подцепить на работе, но при одном условии, отметила врач.

Мироненко предупредила, что в семье, в которой есть больной коронавирусом, очень высокий риск заразиться – Коронавирус 2020
В семье, в которой есть больной коронавирусом, очень высокий риск заразиться, предупредила Алла Мироненко / УНИАН

Вирусолог и заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Громашевского Алла Мироненко предупредила, что высокий риск заболеть коронавирусом Covid-19 есть в семье, в которой кто-то инфицирован.

Коронавирус можно подцепить на работе, если сотрудники не носят маски, рассказала врач в эфире программы Сніданок з 1+1.

Собеседница добавила, что в общественных местах нет риска заразиться коронавирусом, если все используют средства индивидуальной защиты, в частности, маски.

"…Высокий риск заболеть в семье, если там уже есть больной. На работе, если работники не надевают маску, и не уверены, что коллега в других местах придерживается рекомендаций...", – сказала вирусолог.Читайте такжеМожно ли подцепить COVID-19 на пляжах и в бассейнах: в Минздраве предупредили украинцев

  • Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн говорил, что человек, который переборол коронавирус, еще какое-то время остается заразным и представляет опасность для окружающих.
  • Медик добавил, что обычно человек, переборовший Covid-19, выделяет вирус еще на протяжении двух недель, а в некоторых случаях – и дольше.
Алла Мироненко коронавирус новости
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