УкрРус
  1. Главная
  3. Коронавирус

Выявлен скрытый признак коронавируса во рту: на что срочно обратить внимание

7 октября 2020, 15:30

Более четверти инфицированных этим вирусом могут обнаружить этот признак.

коронавирус
Более четверти инфицированных этим вирусом могут обнаружить этот признак. / Reuters

COVID-19 - это инфекционное заболевание, подтвержденное более чем у 30 миллионов человек во всем мире. Если у вас разовьются какие-либо из основных симптомов коронавируса, вам следует немедленно пройти тестирование на инфекцию.

По информации Express.co.uk, вы можете подвергнуться риску заражения, если на вашем языке появится этот признак. Исследователи предупреждают, что у некоторых пациентов с коронавирусом могут появляться маленькие красные шишки на языке.

По словам испанских врачей, более четверти инфицированных этим вирусом могут обнаружить сыпь во рту.

Самым частым признаком этой сыпи было то, что называлось "шишками".

Эти шишки образуются на языке и имеют тенденцию быть красного или белого цвета. Некоторые пациенты описывают сыпь, как похожую на прыщи.

Эти шишки также могут быть довольно болезненными, даже когда вы не едите и не пьете.

Но то, что у вас появляются шишки, не обязательно означает, что у вас коронавирус.

Они также могут быть вызваны употреблением острой пищи, определенной пищевой аллергией или даже случайным прикусыванием языка. Между тем, вы также можете подвергнуться риску заражения, если почувствуете необычную болезненность губ.

По данным Британской ассоциации дерматологов, в сочетании с приложением для исследования симптомов COVID ваши губы могут ощущаться чешуйчатыми или особенно сухими.

Медики предупреждают, что болезненность может распространяться и на внутреннюю часть рта.

Оральные признаки коронавируса составляют лишь небольшое количество возможных кожных симптомов. По данным NHS, высокая температура, кашель и изменение обоняния или вкуса являются наиболее распространенными ранними симптомами коронавируса.

Некоторые пациенты также сообщали о боли в горле, головных болях и даже икоте, помимо более общих признаков.

  • Коронавирус в Украине по состоянию на вторник, 6 октября, заразил 234 584 человека. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +4348. Жертвами Covid-19 стали 4 520 человек (+90 за сутки).
  • Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в случае, если заполняемость коек в выделенных для пациентов с Covid-19 больницах превысит 60% на большей территории Украины, то адаптивный карантин придется прекратить и снова вводить более жесткие ограничения.
  • Вакцина от коронавируса будет доступна в Украине во второй половине 2021 года. Об этом заявил руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт. По его словам, в первую очередь вакцину должны получить медработники, люди преклонного возраста, люди с хроническими заболеваниями.
  • Врач-эпидемиолог Андрей Александрин считает, что жесткий карантин в Украине могут возобновить, так как стремительный рост заболеваемости коронавирусом не удастся остановить при помощи действующих на сегодняшний день ограничений.
коронавирус Коронавирус Киев коронавирус в мире
Сейчас вы просматриваете новость «Выявлен скрытый признак коронавируса во рту: на что срочно обратить внимание». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

16:07
Sony показала, как можно полностью разобрать PlayStation 5
15:59
Украина в сентябре потеряла больше $2,5 млрд международных резервов
15:55
Диетолог посоветовала, с чем есть творог Видео
15:49
Эксперт рассказал, почему накопление пенсий может стать очередной аферой
15:41
Гороскоп для всех на 8 октября 2020 года: неожиданная приятность и лживые обещания Видео
15:36
Дата первых морозов в Украине стремительно приближается Видео
15:35
По факту угроз семье кандидата в мэры Кривого Рога Шевчика открыто уголовное дело
15:30
Выявлен скрытый признак коронавируса во рту: на что срочно обратить внимание Видео
15:20
Неделю моды в России отменили из-за коронавируса
15:17
Армения пытается изменить конфликт в Карабахе – Алиев Видео
15:06
У Путина объяснили позицию Москвы о помощи Армении по Нагорному Карабаху Видео
15:04
Зеленые энергетики столкнулись с интересами "зеленой" партии - политолог
15:00
Заставил отжиматься и ударил: нацгвардеец убил сослуживца в Вышгороде
14:55
Отношение украинцев к России стало хуже – новый опрос
14:53
Выпадают волосы: трихологи посоветовали три продукта, которые "оберегают" шевелюру Видео
14:40
Культовая ролевая игра Baldur's Gate 3 порвала Steam Видео
14:27
Ученые узнали, насколько опасным может быть кашель курильщика Видео
14:07
В Украине начали выдавать электронные медзаключения: что важно знать
14:00
Пашинян назвал два условия прекращения конфликта в Нагорном Карабахе Видео
13:39
Россия поможет Армении: Путин сделал заявление по Нагорному Карабаху Видео
13:35
Экс-депутат Госдумы объяснил, почему вспыхнул Нагорный Карабах Видео
13:13
Борщ собрались объявить культурным наследием Украины Видео
13:06
На проспекте Бандеры ограничили движение из-за капремонта
12:45
Добкин сказал, кто мог согнать Януковича Видео
12:40
Витамины: врачи рассказали, какой из них вызывает токсичность Видео
12:40
В России снимают Чебурашку с бюджетом голливудского блокбастера
12:39
Новый антирекорд: коронавирус в Украине за сутки заразил почти пять тысяч человек Видео
12:21
Польша ударила по Газпрому штрафом на $7,6 млрд из-за Северного потока-2 Видео
12:08
Депутаты предлагают штрафовать каналы за отрицание войны с РФ
12:06
РосСМИ ко дню рождения Путина опубликовали его "оду" самому себе
11:53
Когда в Украине включат отопление: озвучено главное условие Видео
11:49
"Раньше они были больше": Настя Ивлеева показала грудь
11:35
Зараженному Covid-19 Порошенко стало хуже - супруга Видео
11:26
Одному знаку Зодиака ни в коем случае нельзя сидеть на диетах – астролог Видео
11:23
Навальный назвал сценарий эффективного удара санкциями по режиму Путина Видео
11:18
"Это не война за Карабах": эксперт раскрыл планы России и Турции на Кавказе Видео
11:02
Как не заболеть зимой 2020: названы 14 способов Видео
11:00
Когда Киев перестанет заливать: синоптик назвал даты Видео
10:44
Оккупированную Ялту накрыло дымом: в городе загорелся санаторий Минобороны РФ Видео
10:41
О будущем президенте Украины мнение
10:29
Пацаны 3 сезон - назначена дата съемок
10:27
Коронавирус в Киеве пересек "смертельную" красную линию Видео
10:19
Жесткий карантин в Украине: у Зеленского назвали сценарий Видео
10:04
Волны Covid-19 в Украине еще не было - Минздрав
09:49
Раскрыли актеров и сюжет нового перезапуска "Обитель зла"
09:40
Экс-нардеп рассказал о "клане", в котором был Порошенко Видео
09:29
Врачи отчитались о здоровье Трампа в первый день после выписки из больницы
08:53
Умер Эдди Ван Хален - лучший гитарист из ТОП-100 и основатель группы Видео
08:52
"Уход Путина от власти": астролог спрогнозировал досрочные выборы в России
08:47
Медведчук снова безнаказанно унижает Украину мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять