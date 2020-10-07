Выявлен скрытый признак коронавируса во рту: на что срочно обратить внимание

Более четверти инфицированных этим вирусом могут обнаружить этот признак. / Reuters

COVID-19 - это инфекционное заболевание, подтвержденное более чем у 30 миллионов человек во всем мире. Если у вас разовьются какие-либо из основных симптомов коронавируса, вам следует немедленно пройти тестирование на инфекцию.

По информации Express.co.uk, вы можете подвергнуться риску заражения, если на вашем языке появится этот признак. Исследователи предупреждают, что у некоторых пациентов с коронавирусом могут появляться маленькие красные шишки на языке.

По словам испанских врачей, более четверти инфицированных этим вирусом могут обнаружить сыпь во рту.

Самым частым признаком этой сыпи было то, что называлось "шишками".

Эти шишки образуются на языке и имеют тенденцию быть красного или белого цвета. Некоторые пациенты описывают сыпь, как похожую на прыщи.

Эти шишки также могут быть довольно болезненными, даже когда вы не едите и не пьете.

Но то, что у вас появляются шишки, не обязательно означает, что у вас коронавирус.

Они также могут быть вызваны употреблением острой пищи, определенной пищевой аллергией или даже случайным прикусыванием языка. Между тем, вы также можете подвергнуться риску заражения, если почувствуете необычную болезненность губ.

По данным Британской ассоциации дерматологов, в сочетании с приложением для исследования симптомов COVID ваши губы могут ощущаться чешуйчатыми или особенно сухими.

Медики предупреждают, что болезненность может распространяться и на внутреннюю часть рта.

Оральные признаки коронавируса составляют лишь небольшое количество возможных кожных симптомов. По данным NHS, высокая температура, кашель и изменение обоняния или вкуса являются наиболее распространенными ранними симптомами коронавируса.

Некоторые пациенты также сообщали о боли в горле, головных болях и даже икоте, помимо более общих признаков.