УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Японские ученые объяснили, почему после COVID-19 выпадают волосы

23 октября 2020, 23:04

На выпадение волос после коронавируса жалуются многие пациенты – но ученые считают, что дело не в самой болезни.

Коронавирус и выпадение волос - ученые объяснили связь
Коронавирус и выпадение волос - ученые объяснили связь / Фото pixabay.com

Многие люди, которые переболели коронавирусом, уже после выздоровления жалуются на то, что у них выпадают волосы.

Однако японские ученые утверждают, что сам COVID-19 здесь виноват лишь частично. Выпадение волос – это следствия стресса, который испытывает человек во время лечения, а не самого вируса, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные специалистов из японского Национального центра глобального здравоохранения и медицины.

Читайте такжеМалышеву затроллили за совет о Covid-19К такому же выводу пришли и их американские коллеги. Они отмечают, что выпадение волос может наблюдаться не только у тех, кто сам переболел COVID-19, но и у людей, которые просто столкнулись с этой болезнью: у медиков или родственников пациента.

"У некоторых медицинских работников был COVID-19, но не у всех. Это стрессовая ситуация", – цитирует New York Times профессора в Школе медицины Маунт Синай в Нью-Йорке, дерматолога Эмму Гутман-Ясски.

Отметим, что одними из первых о выпадении волос как следствии коронавируса заявили специалисты Национального института здравоохранения Великобритании еще в середине октября этого года. Помимо проблем с волосами люди также часто жалуются на многомесячное состояние "мозгового тумана", невозможность ощущать вкус или запах, крайнее истощение, сообщает Financial Times со ссылкой на их исследование.

Коронавирус: последние новости

  • По состоянию на утро 23 октября, коронавирус в мире заразил уже 41 641 309 жителей планеты. За сутки поставили 469 972 новых диагноза Covid-19. Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Аргентина.
  • Ранее эксперт сделал важное уточнение насчет теста, как не пропустить COVID-19. В Украине изменился подход к тестированию на коронавирус.
  • Эксперт развенчал популярный миф о заражении COVID-19. Вирус размножается в организме, только если ему удалось проникнуть в клетки, подчеркнул Арег Тотолян.

коронавирус выпадение волос коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «Японские ученые объяснили, почему после COVID-19 выпадают волосы». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

23:32
Инфекционист указал на интересную особенность коронавируса
23:31
Гороскоп на 24 октября 2020 года: хороший день на всех фронтах и потеря всего Видео
23:04
Японские ученые объяснили, почему после COVID-19 выпадают волосы Видео
23:00
Шушкевич раскрыл планы России насчет Беларуси Видео
22:57
Covid-19 в Украине поставил новый антирекорд: 7 517 новых диагнозов за сутки
Реклама
22:34
В СНБО озвучили требование к оппозиции Беларуси по Крыму Видео
22:27
Испугай комика: в Мариуполе Зеленского шокировал громкий звук Видео
22:02
Жуткая катастрофа Ан-26: начальника университета отстранили от должности Видео
21:51
Австрийка получила 12 лет за призывы к Путину: журналист сравнила с Украиной
21:50
Супер топ-модель по-украински 2020 выпуск 2 - кто ушел 23 октября
21:31
Местные выборы: где смогут проголосовать инвалиды
21:24
Ученые назвали отличное средство против тревоги Видео
21:05
"Круче, чем Apple": компания Huawei представила новый смартфон
21:03
В Чернобыле роботособака Boston Dynamics изучает радиоактивность Фото
20:36
Как варить яйца: правила для идеального приготовления Видео
20:33
В столичных вузах продлили дистанционное обучение Видео
20:15
Группа крови: влияет ли кровь на совместимость в браке Видео
20:13
EL Кравчук кардинально сменил профессию Видео
20:05
Сын неделю не знал о смерти родителей: подробности гибели медиков под Киевом от Covid-19 Видео
19:57
В ВОЗ припугнули прогнозом по пандемии коронавируса Видео
Реклама
19:42
Политолог раскрыл, почему Путин не слепит из России великую державу
19:38
Супер топ-модель по-украински: участница строит музыкальную карьеру после вылета с шоу Видео
19:28
В Индии разработали уникальный тест на коронавирус
19:27
Календарь выходных 2021: Украина трижды будет отдыхать по четыре дня подряд Видео
19:23
Украина переходит на зимнее время: врач развеяла миф относительно перевода часов Видео
19:17
Одна из лучших РПГ прошлого года наконец добралась до Steam
19:07
В Австрии посадили на 12 лет женщину, призывавшую Путина ввести войска
19:05
Как правильно пить воду: ученые рассказали об особенностях Видео
19:05
Подача воды в Крым: вице-премьер сказал, идут ли переговоры с Россией Видео
19:05
Супер топ модель по-украински 2020: смотреть 2 выпуск 23 октября Видео
19:01
Байден выиграл у Трампа битву, но может проиграть войну мнение
19:00
Холостячка 1 сезон 1 выпуск 23-10-2020: первое знакомство Видео
18:51
Ирине Федишин выбили зуб
18:51
Кальций: факты, которые вы должны знать Видео
18:34
Женский гороскоп на неделю: назван самый везучий знак Зодиака Видео
18:22
Украинско-американская ракета Firefly Alpha полетит в космос 22 декабря
18:17
Киберпанк 2077 избежит главного русскоязычного недуга Ведьмака
18:00
Политолог объяснил, почему Путин не может вернуть Крым Украине
17:42
Переход на зимнее время: всё, что надо знать про стрелки часов и точное время Видео
17:32
COVID-19 атаковал Францию: власти пошли на кардинальные меры Видео
Реклама
17:31
"Он воспитал достойного сына": умер отец репера Басты
17:29
Эксперт об угрозе увольнения министров: Зеленский поступает как режиссер Видео
17:25
Как перенести контакты и данные с телефона на телефон: простые способы
17:12
Пандемия Covid-19 - омбудсмен нашла серьезные проблемы на избирательных участках Видео
17:01
Эксперт рассказал, как берег Одессы хотят застроить элитными особняками
16:37
В Украине обновили коронавирусный перечень стран: кто попал в "красный" список Видео
16:36
Эксперт рассказал, когда пандемия коронавируса в Украине пойдет на спад
16:23
Гордон: Пальчевский является не агентом, а действующим офицером спецслужб РФ Видео
16:20
Письмо об увольнении учителей истории является подделкой - МОН
15:50
​Отмена перехода на летнее время: в Украине назвали условие Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять