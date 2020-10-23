Японские ученые объяснили, почему после COVID-19 выпадают волосы

Коронавирус и выпадение волос - ученые объяснили связь / Фото pixabay.com

Многие люди, которые переболели коронавирусом, уже после выздоровления жалуются на то, что у них выпадают волосы.

Однако японские ученые утверждают, что сам COVID-19 здесь виноват лишь частично. Выпадение волос – это следствия стресса, который испытывает человек во время лечения, а не самого вируса, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные специалистов из японского Национального центра глобального здравоохранения и медицины.

Читайте такжеМалышеву затроллили за совет о Covid-19К такому же выводу пришли и их американские коллеги. Они отмечают, что выпадение волос может наблюдаться не только у тех, кто сам переболел COVID-19, но и у людей, которые просто столкнулись с этой болезнью: у медиков или родственников пациента.

"У некоторых медицинских работников был COVID-19, но не у всех. Это стрессовая ситуация", – цитирует New York Times профессора в Школе медицины Маунт Синай в Нью-Йорке, дерматолога Эмму Гутман-Ясски.

Отметим, что одними из первых о выпадении волос как следствии коронавируса заявили специалисты Национального института здравоохранения Великобритании еще в середине октября этого года. Помимо проблем с волосами люди также часто жалуются на многомесячное состояние "мозгового тумана", невозможность ощущать вкус или запах, крайнее истощение, сообщает Financial Times со ссылкой на их исследование.

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