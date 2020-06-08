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Юрист объяснил, можно ли будет оспорить карантин после решения КСУ

8 июня 2020, 06:28

По мнению юриста Ростислава Кравца, решение КСУ вступает в законную силу с момента его оглашения и не влияет на правоотношения, которые были до этого.

Карантина
Украинцы не смогут оспорить карантинные ограничения, так как решение КСУ не имеет к нему отношения / УНИАН

В Конституционный суд Украины (КСУ) на днях поступило представление Верховного Суда относительно конституционности установления ограничений на время карантина, предусмотренных положениями отдельных нормативно-правовых актов, принятых правительством и парламентом.

По мнению юриста Ростислава Кравца, решение КСУ вступает в законную силу с момента его оглашения и не влияет на правоотношения, которые были до этого.

"Соответственно, все ограничения прав граждан, произошедшие ранее и которые оспаривает Верховный суд, решением КСУ никак восстановлены не будут. Потому даже в случае новой вспышки инфекции и продления карантина, оно никак не ограничит органы власти от принятия новых постановлений или законов", - рассказал Кравец в комментарии Главреду.

Читайте такжеВ МОЗ заговорили о новом карантине и предупредили о второй волне COVID-19По его мнению, основная цель этой жалобы в КСУ на карантин связана с тем, что сейчас постановлениями Кабмина была существенно снижена зарплата судей Верховного суда. И, чтобы это не выглядело настолько цинично, под соусом защиты прав граждан, Верховный суд решил заодно защитить и собственные права.

"На фоне всех заявлений, сделанных ранее судьями Верховного суда, это выглядит комично и абсурдно. Потому что никто из них ранее не говорил, что админпротоколы, которые составляют за граждан за нарушение карантина, незаконны и неправильны, так как в самой жалобе говорится именно о нарушении конституционных прав граждан. Кроме того, упомянутое в представлении обжалование переходных положений к Бюджетному кодексу, где до 1 января 2021 года запрещено списание средств госбюджета по решению суда, также выглядит абсурдным, поскольку навряд ли Конституционный суд примет решение до этого времени, даже если сильно этого захочет ввиду существующих юридических процедур", - уточнил Кравец.

Напомним, ранее в Киеве отложили смягчение карантина.

новости Украины коронавирус карантин Ростислав Кравец
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