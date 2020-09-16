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Южный Парк выпускает спецэпизод про коронавирус

16 сентября 2020, 15:39

Создатели Южного Парка сняли часовой эпизод про коронавирус в мире, и покажут его осенью 2020.

Южный Парк 2020
Южный Парк 2020 / Comedy Central

Телеканал Comedy Special покажет спецэпизод Южного Парка, посвященного корнавирусу.

Телеканал показал трейлер предстоящего суперэпизода, который продлится целый час.

24 сезон Южного Парка выйдет 30 сентября 2020 года - традиционно на телеканале Comedy Central, и начнется со спецэпизода, посвященного мировой пандемии.

В нем показали, что жители крошечного городка тяжко переживают китайскую заразу.

Последний сезон, который вышел еще вначале декабря 2019 до начала пандемии, не охватил по времени коронавирус. Теперь же создатели со свойственным им черным юмором показали проблему во всей красе.

Южный Парк 2020 спецэпизод про коронавирус смотреть трейлер онлайн:

Напомним, Южный Парк - второй по длине мультсериал. Его создали Трей Паркер и Мэтт Стоун. Он популярный тем, что авторы с черным юмором шутят на самые актуальные темы в мире, обыгрывают стереотипы, и через высмеивание показывают все стороны социально важных явлений, событий и ценностей.

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