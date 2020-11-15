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В Украине игнорируют карантин выходного дня: копы назвали области-лидеры нарушений

15 ноября 2020, 14:31

Копы проверили более 17 тысяч субъектов хозяйстования, и остановили деятельность 1355 заведений, которым запрещено работать в выходные дни.

Киев,карантин
За сутки в Украине зафиксировали 999 нарушений карантина / УНИАН

В субботу, 14 ноября, в Украине стартовал карантин выходного дня. Но многие заведения его проигнорировали. В частности, в многих городах работают кафе, рестораны и магазины хозяйственных товаров. Всего в Украине за сутки зафиксировали 999 нарушений карантина.

Как сообщили в Национальной полиции, за сутки было составлено 990 административных протоколов, а также открыто девять уголовных дел по факту нарушения карантина. Больше всего нарушений во Львовской области – 390, в Днепропетровской области - 209, в Черкасской - 128, в столице - 121, в Киевской области – 84 и 74 - в Тернопольской области.

Полиция проверила более 17 тысяч субъектов хозяйстования, и остановила деятельность 1355 заведений, которым запрещено работать в выходные дни. Из них 891- это заведения торгового и бытового обслуживания, 416 - общепиты, 21 - дискотеки и ночные клубы, 18 - спортивные залы, фитнесс-центры и бассейны, 6 - ТРЦ, 3 - заведения по размещению лиц (кроме гостиниц).

В полиции уточнили, что в целом с начала карантина в органы полиции поступило 134 067 сообщений, связанных с нарушением карантинных мероприятий. Полицейские составили 52003 административных протокола и начали 445 уголовных производств.

Карантин выходного дня – о чем сообщалось ранее:

  • 13 ноября ​известный украинский врач Евгений Комаровский прокомментировал решение местных властей не вводить карантин выходного дня. По его мнению, чиновники стоят перед сложным выбором.
  • 11 ноября мэр Львова выступил против введения карантина выходного дня в городе. Садовой призвал владельцев заведений общественного питания избегать проведения массовых мероприятий и заявил, что городские власти не будут выполнять решение правительства о карантине выходного дня.
  • 11 ноября правительство Украины ввело карантин выходного дня - он будет действовать с 14 по 30 ноября включительно. С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.

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