В Украине игнорируют карантин выходного дня: копы назвали области-лидеры нарушений

За сутки в Украине зафиксировали 999 нарушений карантина / УНИАН

В субботу, 14 ноября, в Украине стартовал карантин выходного дня. Но многие заведения его проигнорировали. В частности, в многих городах работают кафе, рестораны и магазины хозяйственных товаров. Всего в Украине за сутки зафиксировали 999 нарушений карантина.

Как сообщили в Национальной полиции, за сутки было составлено 990 административных протоколов, а также открыто девять уголовных дел по факту нарушения карантина. Больше всего нарушений во Львовской области – 390, в Днепропетровской области - 209, в Черкасской - 128, в столице - 121, в Киевской области – 84 и 74 - в Тернопольской области.

Полиция проверила более 17 тысяч субъектов хозяйстования, и остановила деятельность 1355 заведений, которым запрещено работать в выходные дни. Из них 891- это заведения торгового и бытового обслуживания, 416 - общепиты, 21 - дискотеки и ночные клубы, 18 - спортивные залы, фитнесс-центры и бассейны, 6 - ТРЦ, 3 - заведения по размещению лиц (кроме гостиниц).

В полиции уточнили, что в целом с начала карантина в органы полиции поступило 134 067 сообщений, связанных с нарушением карантинных мероприятий. Полицейские составили 52003 административных протокола и начали 445 уголовных производств.

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