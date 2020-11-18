За сутки в Киеве поставили рекордное число диагнозов COVID-19

Коронавирус атакует столицу / Фото Reuters

По состоянию на утро среды, 18 ноября, Киев снова лидирует в Украине по приросту зараженных коронавирусом за сутки. Причем в столице установлен антирекорд - за минувшие 24 часа в столице поставили +1213 новых диагнозов COVID-19.

Общее число зараженных 53 855 человек. Свежую статистику опубликовал министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.

В течение суток +23 человека стали жертвами болезни, уточняется на сайте СНБО. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 1 013 киевлян.

За сутки выздоровели +430 человек. В общем, коронавирус преодолели 19 556 жителей Киева.

Коронавирус в Украине - статистка 18 ноября / covid19.rnbo.gov.ua

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