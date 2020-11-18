За сутки в Киеве поставили рекордное число диагнозов COVID-19

За минувшие 24 часа в столице заразились коронавирусом 1213 человек.
По состоянию на утро среды, 18 ноября, Киев снова лидирует в Украине по приросту зараженных коронавирусом за сутки. Причем в столице установлен антирекорд - за минувшие 24 часа в столице поставили +1213 новых диагнозов COVID-19.
Общее число зараженных 53 855 человек. Свежую статистику опубликовал министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.
В течение суток +23 человека стали жертвами болезни, уточняется на сайте СНБО. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 1 013 киевлян.
За сутки выздоровели +430 человек. В общем, коронавирус преодолели 19 556 жителей Киева.
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Коронавирус в Украине - о чем сообщалось ранее:
- Коронавирус в Украине заразил за сутки еще +12 496 человек. По состоянию на среду, 18 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 570 153 человека.
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что через две недели количество новых случаев заражения коронавирусом в сутки будет снижаться благодаря карантину выходного дня.
- Глава Минздрава Максим Степанов обрисовал жуткий сценарий – что будет, если отменить карантин в Украине. По его словам, заболеваемость коронавирусом может достичь 30 тысяч человек за сутки, что, в свою очередь, приведет к коллапсу медицинской системы.
Автор: Анна Багрий