Закроют школы, спортзалы и рестораны: врач назвал сроки жесткого локдауна

Карантин выходного дня является полумерой, считает Иван Сорока.
Известный врач, президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока прокомментировал ситуацию вокруг карантина из-за эпидемии коронавируса.
В эфире канала Украина 24 он заявил о том, что карантин выходного дня является полумерой.
Медик обратил внимание на то, что количество пациентов с тяжёлой и средней степенью тяжести коронавирусной болезни увеличивается.
"Поэтому я считаю карантин выходного дня принципиальной полумерой. Думаю, таким образом правительство готовит государство к полному закрытию заведений питания, спортивных учреждений, образовательных учреждений", — сказал он.
Врач прогнозирует, что увеличение числа пациентов, нуждающихся в госпитализации, кислородной поддержке, говорит о том, что ожидается ещё одна волна эпидемии в начале следующего года.
"В ближайшее время может произойти такая ситуация, что система не сможет предоставлять качественную доступную помощь пациентам. Мы прогнозируем увеличение количества пациентов волнами. В январе-феврале также будет большое количество пациентов — надо быть к этому готовыми", — сказал он.
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Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что на случай, если не сработает карантин выходного дня, правительство разрабатывает план по противодействию распространения коронавируса.
Карантин выходного дня в Украине:
- Кабинет министров в среду, 11 ноября, принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. По субботам и воскресеньям, с 14 ноября, в стране не будут работать кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины.
- Согласно источникам СМИ в Минздраве, карантин выходного дня могут продлить до 31 декабря. Сообщается, что такое решение уже принято и ожидает документального оформления.
- Правительство также изменило карантинный режим. Власти отказались от разделения страны по эпидемиологическим зонам и обновили ряд профилактических правил.