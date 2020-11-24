Закроют школы, спортзалы и рестораны: врач назвал сроки жесткого локдауна

Украинцев ждет новая волна коронавируса / Reuters

Известный врач, президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока прокомментировал ситуацию вокруг карантина из-за эпидемии коронавируса.

В эфире канала Украина 24 он заявил о том, что карантин выходного дня является полумерой.

Медик обратил внимание на то, что количество пациентов с тяжёлой и средней степенью тяжести коронавирусной болезни увеличивается.

"Поэтому я считаю карантин выходного дня принципиальной полумерой. Думаю, таким образом правительство готовит государство к полному закрытию заведений питания, спортивных учреждений, образовательных учреждений", — сказал он.

Врач прогнозирует, что увеличение числа пациентов, нуждающихся в госпитализации, кислородной поддержке, говорит о том, что ожидается ещё одна волна эпидемии в начале следующего года.

"В ближайшее время может произойти такая ситуация, что система не сможет предоставлять качественную доступную помощь пациентам. Мы прогнозируем увеличение количества пациентов волнами. В январе-феврале также будет большое количество пациентов — надо быть к этому готовыми", — сказал он.

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Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что на случай, если не сработает карантин выходного дня, правительство разрабатывает план по противодействию распространения коронавируса.

Карантин выходного дня в Украине: