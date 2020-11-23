Закрытие метро в Киеве: названо условие

В столице эпидемиологическая ситуация в норме, считает глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.
Введение жесткого карантина в Украине – это решение исключительно политическое и эпидемиологическое. Если власти все же примут решение о локдауне, то работа общественного транспорта будет остановлена.
Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает Сегодня.
По его словам, предварительные оценки свидетельствуют о том, что карантин выходного дня малоэффективен.
"Если вводить жесткий локдаун, то он должен вводиться одномоментно, решением правительства, и во всех регионах страны сразу", – считает Рубан.
Если будет принято решение о локдауне на уровне Кабинета министров, то в обязательном порядке будет закрываться все, в том числе и работа столичного метрополитена и городского транспорта.
"Когда это (введение локдауна, - ред.) произойдет – неизвестно. Нет таких данных. В разных регионах эпидемический процесс проходит по-разному", – отметил Рубан.
По мнению главы Госпродпотребслужбы, в Киеве эпидемиологическая ситуация в норме.
"В норме загруженность больничных коек, соблюдается масочный режим, проводятся профилактические мероприятия. А "страшные цифры" по количеству выявленных новых больных свидетельствуют о том, что в Киеве повышенный уровень лабораторной диагностики заболевания. Столица лидирует в этом вопросе – медицинская система работает лучше, чем в других регионах", - сказал Рубан.
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Коронавирус и карантин в Украине - о чем сообщалось ранее:
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