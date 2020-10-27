Закрытие школ на карантин в борьбе с COVID-19 малоэффективно – ВОЗ

Школы нужно открывать, считает Ханс Клюге.
Региональный директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что закрытие школ в борьбе с пандемией коронавируса является малоэффективной мерой.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Клюге считает, что школы нужно открывать.
"Закрытие школ мало способствует борьбе с инфекцией, поэтому их следует открывать. Под наибольшим воздействием оказываются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации", - заявил Клюге.
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Автор: Анна Багрий