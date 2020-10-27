Закрытие школ на карантин в борьбе с COVID-19 малоэффективно – ВОЗ

Школы в Украине отправили детей на каникулы / УНИАН

Региональный директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что закрытие школ в борьбе с пандемией коронавируса является малоэффективной мерой.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Клюге считает, что школы нужно открывать.

"Закрытие школ мало способствует борьбе с инфекцией, поэтому их следует открывать. Под наибольшим воздействием оказываются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации", - заявил Клюге.

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