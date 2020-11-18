"Запахи уже вернулись": Зеленский сдал повторный тест на Covid-19

Зеленский сообщил о повторном положительном тесте на коронавирус / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сдал повторный тест на Covid-19, который вновь оказался положительным, однако он утверждает, что чувствует себя гораздо лучше.

"Мой повторный тест, к сожалению, пока что позитивный, но я продолжаю ежедневно работать. Это моя работа. И единственная разница, что я работаю не на Банковой, а на улице академика Заболотного (где находится больница Феофания – Ред)", - сказал он в очередном видео, которое появилось в Telegram.

По словам главы государства, он продолжает оставаться в режиме самоизоляции, но с каждым днем чувствует себя гораздо лучше.

Читайте такжеКоронавирус у Зеленского: Мендель рассказала о позитивных сдвигах"Запахи уже сегодня вернулись. Силы возвращаются. Температура снижается. А желание вернуться к живой работе поднимается", - указал он.

Зеленский выразил надежду на скорое выздоровление и заявил, что, возможно, на следующей неделе вернется в Офис президента и запишет видео уже не из больницы.