Запрет для каждого: Россия пошла на беспрецедентные меры из-за COVID-19

Коронавирус в России - введен беспрецедентный масочный режим / УНИАН

Карантин в России из-за коронавируса ужесточился: там от граждан потребовали носить маски в людных местах в обязательном порядке.

Всеобщий масочный режим Роспотребнадзор вводит с 28 октября. Носить маски предписывается, среди прочего, в транспорте, на парковках и даже в лифтах.

Кроме того, запрещена работа ночных ресторанов и различные развлекательные мероприятия по всей России.

По последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом, в России зафиксировано 1 531 224 случая COVID-19. С начала пандемии умерли 26 269 человек, выздоровели – 1 146 096 пациентов.

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