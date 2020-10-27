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Запрет для каждого: Россия пошла на беспрецедентные меры из-за COVID-19

27 октября 2020, 09:32

Постановление Роспотребнадзора вступит в силу 28 октября.

Коронавирус в России - введен беспрецедентный масочный режим
Коронавирус в России - введен беспрецедентный масочный режим / УНИАН

Карантин в России из-за коронавируса ужесточился: там от граждан потребовали носить маски в людных местах в обязательном порядке.

Всеобщий масочный режим Роспотребнадзор вводит с 28 октября. Носить маски предписывается, среди прочего, в транспорте, на парковках и даже в лифтах.

Кроме того, запрещена работа ночных ресторанов и различные развлекательные мероприятия по всей России.

По последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом, в России зафиксировано 1 531 224 случая COVID-19. С начала пандемии умерли 26 269 человек, выздоровели – 1 146 096 пациентов.

Коронавирус в России - введен беспрецедентный масочный режим

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Коронавирус 2020: последние новости

  • Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +6 677 человек. По состоянию на 27 октября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 355 601 человека.
  • По состоянию на утро вторника, коронавирус в мире заразил уже 43 490 206 жителей планеты. За сутки поставили 480 895 новых диагнозов COVID-19.
  • Ученые заявили, что защита за счет антител к коронавирусу быстро ослабевает. Британские ученые утверждают, что иммунитет угасает и есть риск многократно заразиться вирусом.

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