Заражение COVID-19: врач рассказала, когда и какие анализы нужно сдавать

Первые пять-семь дней следует относиться к коронавирусной болезни, как к обычному вирусному процессу.
Чтобы назначить лечение пациента с коронавирусом, нужно учесть несколько важных обстоятельств и сдать шесть анализов крови.
Об этом рассказала врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17 Светлана Гук в интервью Укринформу.
Первое, на что нужно обратить внимание, это высота температуры и ее управляемость (особенно после пятого-седьмого дня заболевания).
Второе — это сатурация, она должна быть не ниже 94%.
Третье — шесть анализов крови (общий, СРБ (ц-реактивный) белок количественно, D-димер, прокальцитонин и ферритин, ЛДГ).
"C учетом этих трех компонентов определяется объем лечения пациента с COVID-19", — рассказала врач.
При этом сдавать анализы и делать какие-то выводы стоит на пятый-седьмой день от начала первых симптомов (ломота, температура). До этого следует относиться к коронавирусной болезни, как к обычному вирусному процессу.
Читайте такжеУченые назвали смертельный уровень кислорода для больных COVID-19
Светлана Гук дала несколько важных советов пациентам с коронавирусом:
- Не сбивать температуру до 38,5, если нет сопутствующих осложняющих факторов (судорожный синдром и т.д.).
- Нужно пить 2-3 литра жидкости в день. Это могут быть травяные чаи, вода.
- Употреблять витамины С и Д, цинк.
Читайте такжеНазван лучший витамин в борьбе против COVID-19
"Высокая температура после пятого-седьмого дня — это уже повод, но еще не признак, что все плохо. Мы видели случаи, когда и две недели высокая температура держалась без осложнений. Но если пациент на телефонном сопровождении, всем будет спокойнее, если сдаст анализы после седьмого дня", — уточнила она.
Если у пациента наблюдается кровохарканье, сильная одышка, отеки ног, тогда анализы нужно сдать раньше, чем через неделю.
"Хотя сейчас звонят и просят консультации пациенты, которые недавно похоронили родственников, умерших от COVID-19. И я понимаю, что у человека первый день температура, но есть положительная ПЛРка, и здесь надо сдать анализы раньше, чтобы человек видел, что они хорошие, и успокоился. А скажешь терпеть семь дней — он и спать перестанет", — резюмировала врач.
Читайте такжеЛечили от отравления и бронхита: в Кропивницком от COVID-19 умерла 11-месячная девочка
Коронавирус в Украине - последние новости:
- Коронавирус в Украине заразил за сутки еще +9 832 человека, в том числе 354 ребенка и 360 медработников. По состоянию на понедельник, 16 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 545 689 человек.
- По состоянию на утро понедельника, 16 ноября, Киев снова лидирует в Украине по приросту зараженных коронавирусом за сутки. За минувшие 24 часа в столице поставили + 879 новых диагнозов COVID-19.
- Следом за Киевом за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях.
- Врач Ровенской областной детской больницы Павел Сильковский рассказал, из-за каких симптомов COVID-19 стоит беспокоиться.