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Заражение COVID-19: врач рассказала, когда и какие анализы нужно сдавать

17 ноября 2020, 04:06

Первые пять-семь дней следует относиться к коронавирусной болезни, как к обычному вирусному процессу.

коронавирус
Коронавирус заразил более полумиллиона украинцев / Фото Reuters

Чтобы назначить лечение пациента с коронавирусом, нужно учесть несколько важных обстоятельств и сдать шесть анализов крови.

Об этом рассказала врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17 Светлана Гук в интервью Укринформу.

Первое, на что нужно обратить внимание, это высота температуры и ее управляемость (особенно после пятого-седьмого дня заболевания).

Второе — это сатурация, она должна быть не ниже 94%.

Третье — шесть анализов крови (общий, СРБ (ц-реактивный) белок количественно, D-димер, прокальцитонин и ферритин, ЛДГ).

"C учетом этих трех компонентов определяется объем лечения пациента с COVID-19", — рассказала врач.

При этом сдавать анализы и делать какие-то выводы стоит на пятый-седьмой день от начала первых симптомов (ломота, температура). До этого следует относиться к коронавирусной болезни, как к обычному вирусному процессу.

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Светлана Гук дала несколько важных советов пациентам с коронавирусом:

  • Не сбивать температуру до 38,5, если нет сопутствующих осложняющих факторов (судорожный синдром и т.д.).
  • Нужно пить 2-3 литра жидкости в день. Это могут быть травяные чаи, вода.
  • Употреблять витамины С и Д, цинк.

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"Высокая температура после пятого-седьмого дня — это уже повод, но еще не признак, что все плохо. Мы видели случаи, когда и две недели высокая температура держалась без осложнений. Но если пациент на телефонном сопровождении, всем будет спокойнее, если сдаст анализы после седьмого дня", — уточнила она.

Если у пациента наблюдается кровохарканье, сильная одышка, отеки ног, тогда анализы нужно сдать раньше, чем через неделю.

"Хотя сейчас звонят и просят консультации пациенты, которые недавно похоронили родственников, умерших от COVID-19. И я понимаю, что у человека первый день температура, но есть положительная ПЛРка, и здесь надо сдать анализы раньше, чтобы человек видел, что они хорошие, и успокоился. А скажешь терпеть семь дней — он и спать перестанет", — резюмировала врач.

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