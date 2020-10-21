Заражение коронавирусом и гриппом увеличит смертность в шесть раз – врач

Медик напомнил о важности соблюдения базовых санитарных правил / Reuters

Врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль заявил, что Украине следует готовиться к увеличению количества тяжелых случаев заболевания коронавирусом и росту числа смертей.

Медик напомнил о неутешительном результате исследования, проведенного в Ливерпуле, передает Obozrevatel.

"Последнее исследование, проведенное в Ливерпуле, показывает, что смертность при гриппе вместе с коронавирусом в шесть раз выше", – рассказал Бриль.

Анестезиолог напомнил о важности соблюдения базовых санитарных правил. По его словам, если их соблюдать, то карантин не понадобится.

"Если люди не будут носить маски, не будут соблюдать дистанцию и так далее, то рост будет. Это обычная простая ситуация. Не будете носить маски и мыть руки – будут рост и смерти. Будете носить маски и мыть руки – не будет этого. И не надо никаких карантинов", – резюмировал он.

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