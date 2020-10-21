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Заражение коронавирусом и гриппом увеличит смертность в шесть раз – врач

21 октября 2020, 07:36

Если носить маски и соблюдать дистанцию, то карантин не понадобится, считает медик.

коронавирус, врачи
Медик напомнил о важности соблюдения базовых санитарных правил / Reuters

Врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль заявил, что Украине следует готовиться к увеличению количества тяжелых случаев заболевания коронавирусом и росту числа смертей.

Медик напомнил о неутешительном результате исследования, проведенного в Ливерпуле, передает Obozrevatel.

"Последнее исследование, проведенное в Ливерпуле, показывает, что смертность при гриппе вместе с коронавирусом в шесть раз выше", – рассказал Бриль.

Анестезиолог напомнил о важности соблюдения базовых санитарных правил. По его словам, если их соблюдать, то карантин не понадобится.

"Если люди не будут носить маски, не будут соблюдать дистанцию и так далее, то рост будет. Это обычная простая ситуация. Не будете носить маски и мыть руки – будут рост и смерти. Будете носить маски и мыть руки – не будет этого. И не надо никаких карантинов", – резюмировал он.

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Коронавирус в Украине - последние новости:

  • По состоянию на вторник, 20 октября, общее число инфицированных Covid-19 в Украине составило 309 107 человек. За сутки поставили +5 469 новых диагнозов.
  • Главный санитарный врач Украины назвал условия, при каких ситуация с коронавирусом в Украине будет ухудшаться и дальше.
  • Смертность от коронавируса в Украине является одной из самых низких в мире, она составляет около 2%. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
  • Экс-министр здравоохранения, президент Всеукраинского врачебного общества и врач Олег Мусий заявил, что статистика смертности людей с Covid-19 в Украине уже является критической.
  • Британские ученые провели исследование и выяснили, что последовательное заражение вирусом гриппа, а затем коронавирусом ведет к более тяжелому течению болезни и может привести к энцефалиту - воспалению тканей головного мозга.
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