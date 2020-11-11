Заражение коронавирусом в Украине: в Минздраве назвали опаснейшие места

В Минздраве назвали места, в которых можно легко заразиться коронавирусом / УНИАН

Эпидемиолог, заведующий Чертковского гормежрайонного отдела Тернопольского областного центра Минздрава Николай Михайлюк назвал места, в которых есть самая большая угроза заразиться коронавирусом COVID-19.

На улице шанс подхватить коронавирус чрезвычайно мал, нужно опасаться замкнутого пространства и мест, в которых собирается много людей, рассказал врач в интервью изданию Липа.

По мнению собеседника, самая большая вероятность заразиться коронавирусом есть на больших застольях.

"…наибольшую угрозу представляют все же большие застолья – дни рождения, крестины или свадьбы. Тогда собирается большое количество гостей, и мало кто из них придерживается масочного режима. Бывало, что после громких празднований мы имели вспышки заболевания…", – сказал эксперт.

Ранее кардиолог, доктор медицинских наук и профессор Екатерина Амосова говорила, что самая большая опасность подхватить COVID-19 есть в закрытых помещениях, в частности, в спортзалах, в барах и в ресторанах.