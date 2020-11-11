Заражение коронавирусом в Украине: в Минздраве назвали опаснейшие места

Вирусом можно заразиться в замкнутом пространстве, предупредил врач.
Эпидемиолог, заведующий Чертковского гормежрайонного отдела Тернопольского областного центра Минздрава Николай Михайлюк назвал места, в которых есть самая большая угроза заразиться коронавирусом COVID-19.
На улице шанс подхватить коронавирус чрезвычайно мал, нужно опасаться замкнутого пространства и мест, в которых собирается много людей, рассказал врач в интервью изданию Липа.
По мнению собеседника, самая большая вероятность заразиться коронавирусом есть на больших застольях.
"…наибольшую угрозу представляют все же большие застолья – дни рождения, крестины или свадьбы. Тогда собирается большое количество гостей, и мало кто из них придерживается масочного режима. Бывало, что после громких празднований мы имели вспышки заболевания…", – сказал эксперт.
Ранее кардиолог, доктор медицинских наук и профессор Екатерина Амосова говорила, что самая большая опасность подхватить COVID-19 есть в закрытых помещениях, в частности, в спортзалах, в барах и в ресторанах.
- Справка. Коронавирус в Украине по состоянию на утро 11 ноября нашли у 489 тысяч 808 человек.
- В нашей стране 10 ноября COVID-19 диагностирован у 10 тысяч 611 человек, скончался 191 человек, а выздоровели 6 тысяч 802 пациента.