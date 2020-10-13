Заражение сразу гриппом и коронавирусом: в Минздраве предупредили об опасности

В Минздраве призвали украинцев тщательно соблюдать профилактические меры.
Существует вероятность, при которой человек одновременно может заразиться коронавирусной инфекцией Covid-19 и гриппом. Течение болезни при таком сценарии может значительно усложниться и привести к тяжелому поражению легких.
Об этом заявили в пресс-службе Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
"Обеими вирусными инфекциями можно заразиться одновременно, и тогда существует риск тяжелого поражения легких, сложного течения болезни и даже привести к смерти", - отмечается в сообщении.
В ЦОЗ напомнили украинцам о ключевых мерах безопасности, соблюдение которых поможет избежать заболевания или снизить вероятность заражения инфекцией.Читайте такжеМедик объяснил, кто рискует заразиться коронавирусом повторно
Рекомендации Минздрава
- Частое и тщательное мытье рук около 40 секунд
- Соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра от других людей
- Использование защитной маски
- Стараться не прикасаться руками к глазам, рту и носу; кашлять и чихать нужно в сгиб локтя или одноразовый платок
- По возможности нужно вакцинироваться от гриппа
- При симптомах заболевания следует срочно обращаться к врачу
Коронавирус в Украине
- По состоянию на вторник, 13 октября, на территории страны установлено 270 587 прецедентов заражения коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа Covid-19 подцепили еще 5 133 украинцев.
- В Украине в связи с ростом заболеваемости Covid-19 адаптивный карантин продлен до 1 ноября.
- С 12 октября в стране действует новое разделение на зоны. В красной зоне – город Сумы и Канев Черкасской области. Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов и Николаев оказались в оранжевой карантинной зоне.
- В Минздраве заявили, что из-за сложной ситуации с коронавирусом в стране, ведомство будет инициировать продление карантина в Украине до 31 декабря.
Автор: Андрей Ганжа