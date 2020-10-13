Заражение сразу гриппом и коронавирусом: в Минздраве предупредили об опасности

В Минздраве рассказали украинцам, как обезопасить себя от болезней/ УНИАН

Существует вероятность, при которой человек одновременно может заразиться коронавирусной инфекцией Covid-19 и гриппом. Течение болезни при таком сценарии может значительно усложниться и привести к тяжелому поражению легких.

Об этом заявили в пресс-службе Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

"Обеими вирусными инфекциями можно заразиться одновременно, и тогда существует риск тяжелого поражения легких, сложного течения болезни и даже привести к смерти", - отмечается в сообщении.

В ЦОЗ напомнили украинцам о ключевых мерах безопасности, соблюдение которых поможет избежать заболевания или снизить вероятность заражения инфекцией.Читайте такжеМедик объяснил, кто рискует заразиться коронавирусом повторно

Рекомендации Минздрава

Частое и тщательное мытье рук около 40 секунд

Соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра от других людей

Использование защитной маски

Стараться не прикасаться руками к глазам, рту и носу; кашлять и чихать нужно в сгиб локтя или одноразовый платок

По возможности нужно вакцинироваться от гриппа

При симптомах заболевания следует срочно обращаться к врачу

Коронавирус в Украине