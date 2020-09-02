Заразиться коронавирусом в автобусе: ученые сделали неутешительный вывод

Ученые рассказал о заражениии коронавиурусом в автобусе / УНИАН

Коронавирус 2020 разлетелся за 8 месяцев по миру с невероятной скоростью – уже зафиксировали 25, 7 миллиона случаев заражения. При этом ученые говорят, что заразиться можно очень легко. В частности, в Китае пассажирка автобуса с коронавирусом заразила 24 человека. Это доказывает возможность передачи коронавируса не только через микрокапли, но и по воздуху, отмечают специалисты Университета штата Джорджия и китайских исследовательских центров.

Исследование было опубликовано в журнале JAMA Internal Medicine.

По информации, в январе 2020 года, еще до введения специальных мер по социальному дистанцированию, на востоке Китая группа из 128 буддистов отправилась в пятидесятиминутную поездку на двух автобусах. В одном из них оказалась пассажирка, которая была заражена коронавирусом, но еще не знала об этом. Никто из пассажиров не надевал масок. Вскоре после поездки коронавирус был обнаружен у 24 пассажиров, которые ехали в одном автобусе с зараженной женщиной, а также еще у семи человек, которые контактировали с ней на церемонии в тот день.

Ученые подчеркнули, что не имело значения, как далеко пассажиры находились от источника инфекции. Оказалось, что коронавирус подцепили даже люди, которые сидели в семи рядах от больной.

При этом эксперты обратили внимание на то, что риск снижался, если пассажир находился у окна или двери.

Результаты исследования поддерживают данные о том, что коронавирус способен передаваться по воздуху, а не только через микрокапли, отмечают ученые. Тесное помещение с недостаточной вентиляцией сильно повышает риски заражения.

Читайте такжеНовый штамм коронавируса отличается чрезмерной кровожадностью - вирусологНапомним, ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн сообщил, что агрессивность коронавируса уменьшится только через год.

Об этом Альтштейн рассказал в интервью "Комсомольской правде".

По словам эксперта, вирусу не выгодно вызывать тяжелое заболевание и убивать своего носителя, поскольку он не сможет передаваться дальше. Альтштейн уверен, что снижение агрессивности коронавируса 2020 можно ожидать только спустя год, а, может, и больше.