Массовый выезд заробитчан в Европу: Шмыгаль назвал сроки

Украинских заробитчан ждут в Европе / фото: uainfo.org

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о ситуации вокруг выезда украинских граждан на сезонные работы в страны Европы.

Как подчеркнул он в интервью Украинскому радио, украинское правительство требует для своих граждан, выезжающих на сезонные работы за границу, официального трудоустройства, страхования и лечения.

"Сегодня кризис в мире сделал работников из Украины чрезвычайно востребованными. И сегодня компании из Европы, в частности представители правительственных организаций, обращаются к Украине с просьбой помочь с людьми для усиления в различных сферах экономики в Европе", - отметил он.

Премьер-министр указал на то, что в сложившихся условиях Украина получила сильную переговорную позицию относительно по этому вопросу для обеспечения заробитчанам цивилизованных условий работы в Европе.

"Это страхование, официальная оплата труда, проживание, лечение, в частности в случае заболевания коронавирусом. Мы ведем переговоры о том, что контракты должны быть не меньше как на 3 месяца, потому что для Украины важно остановить так называемый туризм, когда человек ездит на две недели туда-обратно", - добавил Шмыгаль.

Читайте такжеПосле карантина заробитчане снова поедут за границу, но уже навсегда

Напомним, ранее сообщалось о том, что граждане Украины с 29 апреля легально могут получить рабочую визу в Польшу и отправиться на заработки в эту страну.

Также напомним, Украина во время пандемии COVID-19 не будет отправлять своих граждан работать за границу, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.