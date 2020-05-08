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Кулеба рассказал, когда заробитчан начнут выпускать "естественным образом"

8 мая 2020, 20:59

Переговоры по условиям трансфера украинских работников ведет офис вице-премьера по вопросам евроинтеграции.

Заробитчане в Европе - когда украинцев выпустят на заработки заграницу
Заробитчане в Европе - когда украинцев выпустят на заработки заграницу / УНИАН

Заробитчане из Украины смогут выезжать на заработки заграницу – как только будут сняты карантинные ограничения. Впрочем, и сейчас МИД Украины никоим образом им это не запрещает, заверил глава ведомства Дмитрий Кулеба.

По его словами, у его министерства просто нет полномочий для запрета на выезд украинских работников. Оно просто собирает запросы от государств-работодателей – и передает те в офис вице-премьера по вопросам евроинтеграции. А уже там ведутся переговоры с этими странами по условиям трансфера.

Читайте такжеВ Украине готовят самолеты для отправки заробитчан: куда направятся первые чартеры"Наступила новая реальность, когда вдруг все осознали – и мы, и наши партнеры, – что трудовая миграция стала логистической проблемой в период пандемии. Именно поэтому этот вопрос был поручен вице-премьеру Пристайко", – рассказал Кулеба в интервью изданию Левый берег.

Он уверен, что после снятия карантина проблема выезда работников "естественным образом исчезнет".

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал сроки выезда заробитчан в Европу. Европа просит Киев содействовать отъезду украинцев на сезонные работы.

Напомним, заробитчане рассказали, как по-хитрому выезжают в Европу в обход карантина. Украинцы тратят сотни евро для того, чтобы выехать на заработки.

Дмитрий Кулеба заробитчане МИД Украины новости Украины
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