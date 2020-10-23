Защищает ли маска от коронавируса: ученые дали окончательный ответ

Маски на 80% снижают риск заражения Covid-19 / pixabay.com

Японские ученые из Института медицины при Токийском университете провели исследование и выяснили, защищает ли маска от заражения коронавирусом.

Уникальный эксперимент показал, что ношение медицинских масок на 80% уменьшает риск подцепить Covid-19, передает местный телеканал NHK.

Исследователи разместили в изолированном пространстве две головы манекенов с датчиками на расстоянии 50 сантиметров друг от друга. Одна из голов "кашляла", а другая - "вдыхала" окружающий воздух. Оказалось, что разные типы масок обеспечивали разный уровень защиты:

матерчатая маска уменьшает поглощение частиц коронавируса на 17%;

трехслойная хирургическая маска - на 47%;

респиратор N95 - на 79%.

Когда матерчатую или медицинскую маску надевали на "кашляющую" голову, специалисты фиксировали уменьшение поглощения коронавируса другой головой более чем на 70%.

Когда же оба манекена "использовали" хирургические маски, риск заразиться Covid-19 снизился на 80%, однако полностью не исчез.

"Наши опыты показали, что ношение масок в период пандемии очень важно, однако не нужно в них чрезмерно верить", - прокомментировал результаты эксперимента руководитель группы исследователей профессор Есихиро Каваока.

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Напомним: