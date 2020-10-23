Защищает ли маска от коронавируса: ученые дали окончательный ответ

Разные типы масок обеспечивают разный уровень защиты от Covid-19.
Японские ученые из Института медицины при Токийском университете провели исследование и выяснили, защищает ли маска от заражения коронавирусом.
Уникальный эксперимент показал, что ношение медицинских масок на 80% уменьшает риск подцепить Covid-19, передает местный телеканал NHK.
Исследователи разместили в изолированном пространстве две головы манекенов с датчиками на расстоянии 50 сантиметров друг от друга. Одна из голов "кашляла", а другая - "вдыхала" окружающий воздух. Оказалось, что разные типы масок обеспечивали разный уровень защиты:
- матерчатая маска уменьшает поглощение частиц коронавируса на 17%;
- трехслойная хирургическая маска - на 47%;
- респиратор N95 - на 79%.
Когда матерчатую или медицинскую маску надевали на "кашляющую" голову, специалисты фиксировали уменьшение поглощения коронавируса другой головой более чем на 70%.
Когда же оба манекена "использовали" хирургические маски, риск заразиться Covid-19 снизился на 80%, однако полностью не исчез.
"Наши опыты показали, что ношение масок в период пандемии очень важно, однако не нужно в них чрезмерно верить", - прокомментировал результаты эксперимента руководитель группы исследователей профессор Есихиро Каваока.
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Напомним:
- Ученые из Сингапура разработали систему датчиков, которая способна определять симптомы коронавируса. Эту систему можно встроить в любую маску - многоразовую или одноразовую. В результате получится так называемая "умная" маска.
- Португальские ученые заявили, что разработали первую в мире защитную маску, которая способна нейтрализовать коронавирус.
- Ученые из Массачусетского технологического института США создали многоразовую маску для лица из силикона со сменными фильтрами. Разработчики утверждают, что их устройство может задерживать вирусы так же эффективно, как респираторы N95.