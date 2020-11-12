Защищают ли маски с клапанами от COVID-19: ученый дал неожиданный ответ

Клапан на маске позволяет выходить потокам нефильтрованного выдыхаемого воздуха / Фото pixabay.com

Маски N95 со встроенными клапанами абсолютно бесполезны для остановки распространения коронавируса COVID-19.

К такому выводу пришли исследователи из США, пишет Daily Mail.

Отмечается, что клапан на маске N95 позволяет выходить потокам нефильтрованного выдыхаемого воздуха – таким образом распространение вируса SARS-CoV-2 продолжается.

Чтобы подтвердить свои предположения исследователь зафиксировал при помощи высокоскоростной камеры, как выходят потоки воздуха из открытого рта человека в маске без клапана и в маске с клапаном.

Видеозаписи показали, что маски без клапанов успешно отфильтровывают большинство капель выдыхаемого воздуха, тем самым снижая риск передачи COVID-19.

В то же время клапаны позволяли струе воздуха, содержащей капли коронавируса, выходить из маски, а это означает, что, если их носит инфицированный человек, они могут способствовать распространению вирусных частиц.

Маски нужно носить, чтобы происходила фильтрация выдыхаемого воздуха носителями коронавируса / Скриншот видео dailymail.co.uk

Во время пандемии коронавируса маски нужно носить прежде всего для того, чтобы происходила фильтрация выдыхаемого воздуха носителями. Это нужно больше, чем остановка вдыхания вирусных частиц от других. Отмечается, что бесклапанные маски N94 более эффективны в этой роли, чем стандартные хирургические маски.

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Напомним: