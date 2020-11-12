Защищают ли маски с клапанами от COVID-19: ученый дал неожиданный ответ

Чтобы проверить эффективность масок, исследователь заснял на видео, как работают маски N95 и N94.
Маски N95 со встроенными клапанами абсолютно бесполезны для остановки распространения коронавируса COVID-19.
К такому выводу пришли исследователи из США, пишет Daily Mail.
Отмечается, что клапан на маске N95 позволяет выходить потокам нефильтрованного выдыхаемого воздуха – таким образом распространение вируса SARS-CoV-2 продолжается.
Чтобы подтвердить свои предположения исследователь зафиксировал при помощи высокоскоростной камеры, как выходят потоки воздуха из открытого рта человека в маске без клапана и в маске с клапаном.
Видеозаписи показали, что маски без клапанов успешно отфильтровывают большинство капель выдыхаемого воздуха, тем самым снижая риск передачи COVID-19.
В то же время клапаны позволяли струе воздуха, содержащей капли коронавируса, выходить из маски, а это означает, что, если их носит инфицированный человек, они могут способствовать распространению вирусных частиц.
Во время пандемии коронавируса маски нужно носить прежде всего для того, чтобы происходила фильтрация выдыхаемого воздуха носителями. Это нужно больше, чем остановка вдыхания вирусных частиц от других. Отмечается, что бесклапанные маски N94 более эффективны в этой роли, чем стандартные хирургические маски.
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Напомним:
- Японские ученые из Института медицины при Токийском университете провели исследование и выяснили, защищает ли маска от заражения коронавирусом.
- Ученые из Сингапура разработали систему датчиков, которая способна определять симптомы коронавируса. Эту систему можно встроить в любую маску - многоразовую или одноразовую. В результате получится так называемая "умная" маска.
- Португальские ученые заявили, что разработали первую в мире защитную маску, которая способна нейтрализовать коронавирус.
- Ученые из Массачусетского технологического института США создали многоразовую маску для лица из силикона со сменными фильтрами. Разработчики утверждают, что их устройство может задерживать вирусы так же эффективно, как респираторы N95.
- Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.