Защита от коронавируса: Комаровский назвал единственное средство

Евгений Комаровский / Скриншот

По словам известного педиатра Евгения Комаровского, в мире пока не существует лекарств, способных предотвратить заболевание коронавирусом.

Как подчеркнул он в комментарии на своем YouTube канале, вероятность перехода болезни в тяжелую форму, которая имеет место у 5−15 процентов людей, зависит от того, есть ли в организме человека дефицит цинка, есть ли в организме витамины С и D.

"Многие врачи и современные протоколы рекомендуют людям не допускать дефицита в организме витамина С, витамина D и цинка. Это основные слова, которые произносятся. Еще раз повторю: это пьется не для того, чтобы не заболеть, а чтобы болезнь не перешла в тяжелую форму", — сказал Комаровский.

В то же время он обратил внимание на то, что сам факт — заболеете вы или не заболеете — зависит только от двух факторов.

"От того, с каким количеством вируса вы встретитесь и от того, в каком состоянии будет ваш организм на момент встречи", — подчеркнул врач.

Он напомнил, что если у человека пересохли слизистые, то организм практически не может остановить вирус, который получает все условия для размножения.

Медик отметил, что очень важно дышать чистым прохладным воздухом с нормальной влажностью (норма 40−60 процентов). Кроме того, человеку нужно нормально пить и увлажнять дыхательные пути солевыми растворами.

"Но если вы 15 минут находитесь в закрытом помещении, где нет воздухообмена, где в воздухе высочайшая концентрация вирусов, то ничто вам не поможет", — добавил Комаровский.

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