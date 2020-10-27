Защита за счет антител к коронавирусу быстро ослабевает – ученые

Защита за счет антител к коронавирусу быстро ослабевает / Reuters

Коронавирус 2020 выявили в мире у более 43 миллионов человек. При этом ученые пришли к выводу, что уровень защитных антител у людей довольно быстро снижается после заражения коронавирусом.

Команда Имперского колледжа Лондона обнаружила, что число людей с положительным результатом теста на антитела упало на 26% с июня по сентябрь, сообщает ВВС. Ученые утверждают, что иммунитет угасает и есть риск многократно заразиться вирусом.

В первом раунде тестирования, в конце июня — начале июля, примерно у 60 из 1000 человек обнаруживали антитела.

Но в последнем наборе тестов в сентябре только 44 из 1000 человек были положительными.

Это говорит о том, что число людей с антителами упало более чем на четверть в период между летом и осенью.

"Иммунитет снижается довольно быстро, прошло всего три месяца, и мы уже демонстрируем снижение антител на 26%", — сказала профессор Хелен Уорд.

Исследователи обратили также внимание на то, что большее падение антител наблюдалось у людей старше 65 лет.

Отметим, антитела - это ключевая часть нашей иммунной защиты и не позволяют вирусу проникать внутрь клеток организма.

Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее: