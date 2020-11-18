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Защитят ли от COVID-19 лук и чеснок: врач дала окончательный ответ

18 ноября 2020, 11:36

Продукты с высоким содержанием фитонцидов благотворно влияют на общее состояние организма.

чеснок, лук
Лук и чеснок - это не панацея / Фото pixaby

Пока нет вакцины от коронавируса, многие украинцы ищут любые способы, чтобы построить барьер между собой и болезнью. Нередко в ход идут лук, чеснок и алкоголь. Инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская объяснила, действительно ли эти методы помогают в борьбе с коронавирусом.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Коронавирус инфо.

Надеяться на то, что алкоголь, лук и чеснок помогут защититься от коронавируса, не стоит.

"Они содержат вещества, которые могут гипотетически повлиять на концентрацию вируса, однако это не панацея. Другое дело, что продукты с высоким содержанием фитонцидов - лук, чеснок, острые пряности, которые любят на Востоке, благотворно влияют на общее состояние организма, например на сосуды", - рассказала Голубовская.

По словам врача, при коронавирусе тяжесть поражения организма инфекцией зависит от концентрации вируса и от ответа иммунной системы.

"Поэтому лук и чеснок, как и прогулки на свежем воздухе, умеренные физические упражнения, сбалансированное питание с высоким содержанием витаминов полезны для всех", - отметила Голубовская.

Также врач обратила внимание на важную роль в поддержании иммунитета в организме человека витамина D, дефицит которого испытывают большинство людей. При этом, по словам Голубовской, во всем нужно знать меру, так как безмерное употребление витамина D может навредить.

Читайте такжеУченые нашли связь между дефицитом витамина D и коронавирусом

Напомним:

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