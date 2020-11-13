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"Завезти в Украину нельзя": врач назвал серьезный минус эффективной вакцины от COVID-19

13 ноября 2020, 13:12

Вакцина от COVID-19 требует соблюдения особых условий во время транспортировки и хранения, сообщил инфекционист.

Врач поделился, что для транспортировки вакцины от коронавируса нужны фризеры глубокой заморозки, а Украина ими не обеспечена – Вакцина от коронавируса Украина
Для транспортировки вакцины от коронавируса нужны фризеры глубокой заморозки, а Украина ими не обеспечена, поделился врач / Reuters

Инфекционист, стратег и консультант по управлению изменениями Вадим Аристов сообщил, что эффективная вакцина от коронавируса COVID-19, созданная американской и немецкой компаниями Pfizer и BioNTech, должна храниться при особых условиях.

Для вакцины необходима особая инфраструктура холодного хранения, ей нужна глубокая заморозка вплоть до -70 градусов, рассказал эксперт Главреду.

По его словам, вакцина должна храниться при такой низкой температуре на всех этапах после отгрузки производителем.

Собеседник отметил, что если даже вакцину Украине кто-то продаст или подарит, то "завезти ее сюда будет просто невозможно", поскольку наша страна не обеспечена фризерами глубокой заморозки.

"…транспортировка (вакцины – Ред.) до аэропорта, перевозка в самолете и далее, вплоть до конкретного кабинета, где вакцина будет вводиться человеку, – на всех этапах вакцина должна храниться при такой температуре (до -70 градусов – Ред.)", – поделился стратег.

Вадим Аристов вакцина от коронавируса
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