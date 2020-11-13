"Завезти в Украину нельзя": врач назвал серьезный минус эффективной вакцины от COVID-19

Вакцина от COVID-19 требует соблюдения особых условий во время транспортировки и хранения, сообщил инфекционист.
Инфекционист, стратег и консультант по управлению изменениями Вадим Аристов сообщил, что эффективная вакцина от коронавируса COVID-19, созданная американской и немецкой компаниями Pfizer и BioNTech, должна храниться при особых условиях.
Для вакцины необходима особая инфраструктура холодного хранения, ей нужна глубокая заморозка вплоть до -70 градусов, рассказал эксперт Главреду.
По его словам, вакцина должна храниться при такой низкой температуре на всех этапах после отгрузки производителем.
Собеседник отметил, что если даже вакцину Украине кто-то продаст или подарит, то "завезти ее сюда будет просто невозможно", поскольку наша страна не обеспечена фризерами глубокой заморозки.
"…транспортировка (вакцины – Ред.) до аэропорта, перевозка в самолете и далее, вплоть до конкретного кабинета, где вакцина будет вводиться человеку, – на всех этапах вакцина должна храниться при такой температуре (до -70 градусов – Ред.)", – поделился стратег.
- Ранее появилась информация, что Pfizer и BioNTech совершили прорыв в создании вакцины от COVID-19. Компании сообщили, что их вакцина предотвращает заражение коронавирусом в 90% случаев.
- Заведующая отделом Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского – вирусолог Алла Мироненко прогнозировала, что вакцина от коронавируса от Pfizer и BioNTech может появиться в Украине через год.