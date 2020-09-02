Зеленский назвал большим фейком отсутствие денег в Фонде борьбы с COVID-19

Зеленский рассказал о деньгах в Фонде борьбы с коронавирусом / УНИАН

В Фонде борьбы с COVID-19 есть деньги. В среду, 2 сентября, президент Украины Владимир Зеленский назвал неправдивой информацию об отсутствии денег в Фонде борьбы с коронавирусом.

Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами в Харьковской области.

"С ковидным фондом все в порядке... там почти все средства есть", - сказал Зеленский.

По словам президента, ложью является информация, что в фонде почти не осталось средств.

"Почти все, я не помню, сколько. Это вопрос премьер-министра. Это неправда, это история с большим фейком, который подогревают различные люди, журналисты", - ответил президент на вопрос, сколько денег осталось.

В то же время Зеленский попросил обращаться относительно данных по фонду к министру здравоохранения и главе правительства.

Читайте такжеУ Зеленского назвали двух "кандидатов на вылет" из КабминаНапомним, ранее министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что не получил никаких средств из запрошенных более двух млрд грн из Фонда борьбы с коронавирусом, поскольку в нем денег нет.

"Из (фонда – прим. Ред.) COVID ничего не было выделено, заявка наша есть на два с чем-то миллиарда, но пока ничего не было выделено. Возможно, в октябре будет, когда будет перераспределение. Фонд COVID сегодня пуст, там нет ни копейки", — сказал Шкарлет на брифинге, отвечая на вопрос, сколько денег выделено из фонда на безопасность педагогов.

По словам министра, ведомство уже направило бюджетное предложение относительно расходов на санитарную защиту педагогов на следующий год.