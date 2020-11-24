Зеленский назвал способ помощи кафе и ресторанам во время карантина

Зеленский призвал украинцев устроить флешмоб в поддержку заведений общепита / УНИАН

В связи с карантином выходного дня в Украине граждане могут помочь кафе и ресторанам, организовав флешмоб в их поддержку. Украинцам следует делиться в социальных сетях информацией о заведениях, где они заказывают еду, чтобы поддержать ресторанный бизнес.

Как заявил президент Владимир Зеленский в ходе своего обращения к украинцам во вторник, 24 ноября, на фоне событий, связанных с введением карантина выходного дня, в социальных сетях он увидел подобную инициативу и призывает сделать ее популярной.

"После введения карантина выходного дня, я наткнулся в соцсетях на несколько очень хороших инициатив. Это сообщения, в которых люди рассказывают о своих любимых кафешках и ресторанах, призывают на выходных заказать там доставку и таким образом поддержать ресторанный бизнес", - сказал глава государства.

Гарант добавил, что такая инициатива обязана стать настоящим всеукраинским флешмобом, так как ресторанному бизнесу может помочь не только государство, но и украинцы.

"Расскажите, пожалуйста, в соцсетях о местах, где вам всегда вкусно и где можно заказать доставку, поддержав их таким образом", - подчеркнул Владимир Зеленский.Читайте такжеТотальный карантин на Новый год и Рождество: в Кабмине сделали заявление

Карантин в Украине